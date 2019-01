老猫听完小主人歌声后安详离世 美国伊利诺伊州女子玛琳在读大学时遇到了猫儿贝里,就决定收养它,玛琳与贝里相处了14年的时光。贝里也见证了玛琳许多人生的重要时刻,之后也是她3 个孩子的好朋友,他们的互动充满童趣与温馨,由玛琳上载放到社群平台上,光是IG就吸引超过11万追踪者。

汉娜从小就与贝里成为好朋友。(图撷取自IG)

美国一只14岁的老猫贝里去年12月初生重病了,贝里在临终之前,被4岁的小主人艾比抱在怀中,哼唱《你是我的阳光》(You Are My Sunshine)安抚爱猫,贝里在听完这首歌后3个小时安详离世,许多网友看了影片,都大呼感动。

美国伊利诺伊州女子玛琳在读大学时遇到了猫儿贝里,就决定收养它,玛琳与贝里相处了14年的时光。贝里也见证了玛琳许多人生的重要时刻,玛琳的大女儿艾比及二女儿汉娜更是从小就与贝里成为好朋友,他们的互动充满童趣与温馨,由玛琳摄影放到社群平台上,光是IG就吸引超过11万追踪者。

不过随着艾比长大,贝里也逐渐变老、生病,老贝里于临终前窝在艾比的怀抱里,由艾比唱着老歌,更把贝里的名字融入歌词里,轻轻唱着“You'll never know Bailey, how much I love you.”(贝里你不知道我有多爱你),边抚摸爱猫。贝里撑着半闭的眼睛;据玛琳说,3个小时后,贝里就在艾比的怀里离世。