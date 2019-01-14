老猫听完小主人歌声后安详离世 美国伊利诺伊州女子玛琳在读大学时遇到了猫儿贝里，就决定收养它，玛琳与贝里相处了14年的时光。贝里也见证了玛琳许多人生的重要时刻，之后也是她3 个孩子的好朋友，他们的互动充满童趣与温馨，由玛琳上载放到社群平台上，光是IG就吸引超过11万追踪者。

汉娜从小就与贝里成为好朋友。（图撷取自IG）

美国一只14岁的老猫贝里去年12月初生重病了，贝里在临终之前，被4岁的小主人艾比抱在怀中，哼唱《你是我的阳光》（You Are My Sunshine）安抚爱猫，贝里在听完这首歌后3个小时安详离世，许多网友看了影片，都大呼感动。

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美国伊利诺伊州女子玛琳在读大学时遇到了猫儿贝里，就决定收养它，玛琳与贝里相处了14年的时光。贝里也见证了玛琳许多人生的重要时刻，玛琳的大女儿艾比及二女儿汉娜更是从小就与贝里成为好朋友，他们的互动充满童趣与温馨，由玛琳摄影放到社群平台上，光是IG就吸引超过11万追踪者。

之后也是她3 个孩子的好朋友，他们的互动充满童趣与温馨，由玛琳上载放到社群平台上，光是IG就吸引超过11万追踪者。

不过随着艾比长大，贝里也逐渐变老、生病，老贝里于临终前窝在艾比的怀抱里，由艾比唱着老歌，更把贝里的名字融入歌词里，轻轻唱着“You'll never know Bailey, how much I love you.”（贝里你不知道我有多爱你），边抚摸爱猫。贝里撑着半闭的眼睛；据玛琳说，3个小时后，贝里就在艾比的怀里离世。