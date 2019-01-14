陈孝仁·勿将退让变成习惯 509大选后，新政府信誓旦旦地许诺“一个新马来西亚”；然而，从目前的发展来看，国内的种族问题似乎没有改善，反而巫统丢失政权后，“光明正大”的与伊斯兰党合作，导致“右翼势力”变得越来越强大。尽管希盟政府不断解释，退让为他们争取了马来选票。这样的社会看似和谐；然而，当退让成为一种习惯，就不再是和谐的优势，而是一种隐忧。

国内62所独中在农历新年前夕喜获政府发放的“大红包”，史上首次获得财政预算案拨款1200万令吉；新纪元大学学院也获得200万令吉拨款。

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对于华社而言，这显然是喜滋滋的美事，也显示出华文教育受到希望联盟新政府的重视。

然而，此事亦在马来社会引起极大的反弹。

巫统社交群组内挖出教育部长马智礼于9月到访砂拉越残旧学校的新闻，批评政府尚未解决贫穷土著的教育问题，却拨款给华校，一再重复玩弄大选后的种族政治伎俩，指控新政府是由行动党所控制。

就连向来以开明见称的巫统林茂区国会议员凯里也向林冠英开炮，质疑私立华文学校是凭什么理由获得政府的拨款。

另一边厢，槟城日落洞一座公寓早前因测试灯光而出现“十字架”，引起巫裔非政府组织及当地巫青团的不满，并前往公寓抗议；尔后，槟州宗教司更要求州政府以及槟岛市议会做出解释，甚至要求州政府下令公寓发展商改变原有的灯光位置，确保往后亮灯时，不会再出现十字架标志。

2015年，雪州亦出现类似的十字架风波。

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约50名八打灵再也美丹花园居民，因不满教堂前的十字架“对准”巫裔住户较多的地区，逼迫教堂拆十字架。

时任槟州首长林冠英形容，逼迫教堂拆下十字架是野蛮行为，并吁请人民团结起来为被剥夺基本宗教信仰自由权益者申冤，他也保证槟州不会发生这种事。

如今，槟城所发生的“十字架”灯光，无疑狠狠地打脸槟州政府。

再来，看看吉隆坡各大商场的新年布置。

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去年的“戌年”生肖布置掀起不小的争议后，各大商场也默契的避免了“亥年”的生肖布置，背后所隐藏的顾虑，明眼人都能看出，只是无人说破。

如今，少数群体在处理种族和宗教问题时，总是小心翼翼，深怕触动多数群体的神经线。

509大选后，新政府信誓旦旦地许诺“一个新马来西亚”；然而，从目前的发展来看，国内的种族问题似乎没有改善，反而巫统丢失政权后，“光明正大”的与伊斯兰党合作，导致“右翼势力”变得越来越强大。

尽管希盟政府不断解释，退让为他们争取了马来选票。这样的社会看似和谐；然而，当退让成为一种习惯，就不再是和谐的优势，而是一种隐忧。

上一届大选后，选民意识觉醒，纷纷理解手中一票的重要性，政党轮替也非不可能。如果新政府无法坚定立场，实践大选前的诺言，不仅难以争取更多的巫裔选票，更有可能丢失更多的非巫裔选票，过去61年来的努力，恐怕在下届大选就付之东流。