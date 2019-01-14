郑梅娇·做好“幸福”这件事 世间有“回不来的幸福”这件事，有人失去家人或家园、有者失去健康或快乐，一些人生活在动荡的战争中，有一些人还与天灾搏斗，一生很短，不知不觉就老了，幸福活在当下是件要紧的事，莫忘，对于自己健康与寿命我们有60%的决定权。而对于自己身体与心灵的和谐平衡，它完全掌握在我们自己手里，健康身体需要经过锻炼，健康的思维何尝不是？

一年之计在于春，崭新一年对自己的期望是什么、规划是什么？有人希望增设运动时间，有人规划存更多钱更努力的工作，有者要放下忙碌多陪孩子成长，林林总总的愿望，目标无非都是希望做好“幸福”这件事。

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世界卫生组织指出，个人的健康和寿命有60%取决于自己、15%取决于遗传、10%取决于社会因素、8%取决于医疗条件、7%取决于气候影响；也就是说，健康生活大部分的因素从自己出发，生活与饮食习惯是我们自己可以把握的关键。

怎么做好幸福这件事？当人们互相分享时，我们才发现它往往并不是很费周章的事，却是件很轻易但又容易被忽视的小事，小至每天正确的喝水，大到天天做运动，很多方法多数都是日常的小事，包括：不要太介意别人对你的看法、每天静坐至少10分钟、不要太较真、不要每回发生争论都要“争到赢”，连每天睡足七八个小时也是人们做好幸福的事之一。

令我印象最深刻的说法有两个，一是，每天尽量与6岁以下的小孩或70岁以上的老人相处；二是，远离是非圈，不要参与无谓的嚼舌根。

前者的解释是，70岁的老人家和6岁以下的小孩，他们拥有生活的智慧，足以成为你生活的导师；跟小孩相处，是创作与快乐的泉源，跟老人家相处，得到的是他们人生经验与生活的智慧。后者，远离是非，让我们有时间静下来，不要浪费不必要的体力，世界太吵常使我们听不到内心的声音，所以静坐仿佛是等待一杯浑浊的水沉淀下来，当杂质沉淀之后，水也就清明。

当话题打开，很多幸福的小方法是很管用的，有位朋友告诉我她避免产后忧郁的经验，起初她发现自己常常想法负面，意识到问题之后一旦产生负面想法时，她设法把不愉快的想法放一旁，练习把注意力转移到生活中美好的事情上，当然开始并不会那么顺利，也常常还会钻牛角尖，但经过有意识的“训练”，慢慢得到身心的平衡。

世间有“回不来的幸福”这件事，有人失去家人或家园、有者失去健康或快乐，一些人生活在动荡的战争中，有一些人还与天灾搏斗，一生很短，不知不觉就老了，幸福活在当下是件要紧的事，莫忘，对于自己健康与寿命我们有60%的决定权。而对于自己身体与心灵的和谐平衡，它完全掌握在我们自己手里，健康身体需要经过锻炼，健康的思维何尝不是？