张晋玮·马来西亚经济需要正能量 近几年的油价犹如过山车，大马的收入却是大部分依赖石油出口，油价直接决定国家经济的命运。为了稳定今年的油价，石油输出国组织（OPEC）和各产油国合作，它们已经达至减产协议。除了减少供应以外，只要美中贸易停战，各国恢复经济增长，石油的需求也有望提升。两大因素双管齐下，油价今年极可能会回稳，大马收入得以维持。

世界銀行（World Bank）公布了一份关于2019年经济的报告，主题为《天要黑了》，报告提出了许多对大马和发展中国家的悲观言论。本野村全球研究（Nomura）指大马财赤恶化，经济学者又预测全球经济灾难将至，国家经济如履薄冰。

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世行报告不看好大马经济的原因，包括发展少、债务高、油价波动、全球贸易放缓，以及借贷成本提高等。这里有内忧，也有外患。国家缺钱，大马城、东铁和隆新高铁等发展计划被搁置，政府入不敷出，债务自然居高不下，这些都是内忧。但这些问题已纠缠大马多年，纵使问题没有得到解决，也不至于恶化。

以国债为例，近8年来，大马国债与GDP比例一度逼近55%的上限，据穆迪（Moody’s）信用评级公司数据，大马去年的国债水平维持在52.8%左右。大马得以保住现有的A3信用评级，说明了债务问题并没有恶化。

外围因素方面，国际贸易、美国利率和油价，将继续主导大马2019年的经济。美中在贸易战中两败俱伤，并引起了一连串的连锁反应，打击了多国的经济。虽然两国答应休战90天，进行谈判，但双方在知识产权的议题分歧甚大，加上特朗普在过去的谈判中曾经出尔反尔，许多人不看好双方的谈判结果。

但从另一个角度看，美中两国有一个共同点，两者都很看重股市。股市下滑之际，中国曾多次注资救市，对中国领导人而言，维护股市等于维护国民的财富。在美国，特朗普把股市看成他执政的成绩单，他多次扬言，股市走高是他的功劳。如今两国股市皆因贸易战而暴跌，要救市，停止贸易战是唯一的方法。美国股市的成败，会直接影响特朗普在2020年的选举成绩，他不会轻易放过这个机会。由此看来，美中停战的机会高于一般人所想。

再看利率，美国的加息导致大马和发展中国家的资金外流，美国自2015年来，加息了9次，至今仍没有停下脚步的打算。除了发展中国家，加息也打击了美国本土的股市，它提高企业的借贷成本，导致盈利下降，股价随之下滑。因此，美国今年不得不放慢加息的步伐，外界预计今年只会加两次或更少，加息风云终于要告一个段落了。

近几年的油价犹如过山车，大马的收入却是大部分依赖石油出口，油价直接决定国家经济的命运。为了稳定今年的油价，石油输出国组织（OPEC）和各产油国合作，它们已经达至减产协议。除了减少供应以外，只要美中贸易停战，各国恢复经济增长，石油的需求也有望提升。两大因素双管齐下，油价今年极可能会回稳，大马收入得以维持。

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2018年末，世界仿佛经历一场经济地震，多国股市暴跌，令人感觉经济灾难即将到来。因此，媒体充斥负面的讯息和言论，坏消息引人注目，好消息则无人问津。人们只看见美国加息危害它国，却忘了它强劲的经济也在带动全球经济。美中理念差距大，争端迟早也会发生，今天难得坐下来谈判，若成功换来两者未来多年的和平相处与经济合作，最终会令全球受益。

此外，欧洲经济已经复苏到了一个程度，可以停止量化宽松等激进的刺激方案。日本经济增长胜于从前，就业率达到全民就业水平。印度经济继续享受高速增长，其增长比中国还要快。印尼经济在稳定中增长，其GDP在2030年前有望逼近澳洲和其他G20国家。

至于大马，改朝换代后的经济阵痛已过，大马安稳地度过了难关，国民终于可以松一口气。如今，大马经济需要的是国民对它的信心。人们过度担忧经济前景，最终反而会适得其反，拖慢经济增长。世行看淡来年经济，或许它觉得大马的天要黑了，但既然天都黑了，美丽的清晨还远吗？