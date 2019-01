张立德·2018年我读过的书 佛里曼先生一直被人认为是太乐观,连书名都说明了自己是乐观的。当时《世界是平的》的分析架构,他认为可以用好几年,但没想到,世界从2007年开始出现巨大的转变,10年来,这个世界被科技、市场和气候变迁,这3种巨大的力量形塑了。所以他写了这本《Thank you for Being Late》,内容是“持续在鼓舞美国人,面对加速剧变,他相信个人透过终身学习(lifelong learning)与技能增进(skills growth),可以追求到美国梦:这一代比上一代好,下一代比这一代好。”一如既往,书评还是认为他不改乐观主义。

我在2018年读过的书里头,其中有两本我觉得特别有意思。有意思是因为我在对的时间读了它们。我认为在对的时间读对的书,对于认清当下时势是重要的步骤,如果在一件重大的事件发生时,不抽离自己去看更广阔的世界,只一味地钻死胡同,那就无法在纷扰中认清甚至站稳自己的立场。

第一本是周轶君的《拜访革命》。在这本书中,她走访了发生政治动荡的地区,追究这些当地的“革命”如何影响国家的命运。她的书写没有对自由民主理论有着太抽象的分析,她着墨的是不同种族、宗教的男女老少如何为了更好的生活而辛勤奋斗。

在“革命”之后重回现场“拜访”当地的老百姓,周轶君看见了伊朗人民对政权的失望与无奈、伊拉克人逐渐学会表达自己的意见、土耳其家庭内部政治讨论的丰富、叙利亚的民主难题等等。

这些距离我们很遥远的人与事,却极像发生在我们的身边。书里头的一些描写如果套在我们自己的身上,是那么的相似:“在各个发生抗争的广场,群众气氛充满纯粹的希望,不同族群的差异都在那个运动时刻被抹平了,但革命过后,社会会快速分化。”

然而,每一场“革命”,人们所要追寻的是,稳定有秩序的社会制度,拒绝腐败及财富与金权力的集中,要有管道表达自己的诉求。总体而言就是追求有效率的政府和更良好的政治体制。即使这些追寻之后看似失败了,但我们要拷问的是,从失败中我们有没有发现社会的每一个不同背景和诉求的人最终获得了哪些启示?

周轶君在书中就指明,尽管有些革命看似失败了,但更深层的革命正在发生当中,伊拉克人现在已经学会表达自己的意见、埃及人开始学着普及教育减少文盲、土耳其容忍埃尔多安但是或许存在某种底线。

“历史是一个螺旋缓慢上升的过程,现状看似退回原点,但也许正缓慢上升。革命都是进行式,没有尽头的一天。这段时间的革命还没结束,但肯定是不会回到过去。”诚如周轶群所言,政治冲突都是回到各个国家的历史文化脉络里解决。

这本书陪伴我度过509大选的前后,周轶君让我更深信走出同温层、走向世界是必须的,走出去后回归自己及故里,就会更了解自己身处的环境。

第二本书是《纽约时报》专栏作家佛里曼(Thomas L. Friedman)的《Thank you for Being Late: An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations》。佛里曼是当年受到热捧的《世界是平的》的作者。我没有读过《世界是平的》,我知道书很红,但也遭到不少批评,认为作者太过天真,地球离平的还很遥远。几年过去了,事实的确证明如此。

我为什么会读《Thank you for Being Late》,是被书的导言“骗”了。说“骗”是太夸张,至少读了,还是有收获。最大的收获是在它变成畅销书之前先读了,就不会被各种的书评和讨论影响了自己的观点。

佛里曼先生一直被人认为是太乐观,连书名都说明了自己是乐观的。当时《世界是平的》的分析架构,他认为可以用好几年,但没想到,世界从2007年开始出现巨大的转变,10年来,这个世界被科技、市场和气候变迁,这3种巨大的力量形塑了。所以他写了这本《Thank you for Being Late》,内容是“持续在鼓舞美国人,面对加速剧变,他相信个人透过终身学习(lifelong learning)与技能增进(skills growth),可以追求到美国梦:这一代比上一代好,下一代比这一代好。”一如既往,书评还是认为他不改乐观主义。

无论如何,我觉得书有意思,因为通过佛里曼先生提出的,一个人需要更多的3R:阅读(reading)、写(writing)、算数(arithmetic),以及更多的4C:创造力(creativity)、协作(collaboration)、沟通(communication),和写程式的能力(coding),要改革教育体制,提升创造力和思辨能力(critical thinking)。这些论点已经足够让我思索良久,至少在这个“希望”与“失望”之间摆荡的年代,让我不至于迷失。

读书真好,读对的书更好,2019年,继续读书。