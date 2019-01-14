无债一身轻‧理财之前应先理债 财务专家说，理财之前必须先理债，为甚么要先理债？如果有听过“复利率的力量”，或是对复利率略有所知，相信都认同复利率是可怕的，能避免就尽量避免。

财务专家说，理财之前必须先理债，为甚么要先理债？如果有听过“复利率的力量”，或是对复利率略有所知，相信都认同复利率是可怕的，能避免就尽量避免。

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我们也知道，借钱一定要付出代价，有能力负担、能按期偿还分期，才能向银行提出借钱申请，而且借钱都需要另外加还利息，否则，金融机构不会轻易批准贷款的发放。

就以最常见的房屋贷款来说，贷款利率是以基本借贷率、个人的财务实力、金融机构的资金流量为考量，尤其是房屋贷款利率，都比存款利率高，而且是以复利率计算。

举个简单例子，假设一个人借50万令吉的产业贷款、年利率5%，表示每年需要偿还金融机构2万5000令吉利息，以现在年轻人平均月薪2500令吉来看，每月的分期付款，根本没可能还到本金，而且不只是贷款分期开始那一年，而连续几年都只是还贷款利息，如果不按时偿还，利息加上利息，会越滚越多。

许多人忽略了复利率的威力，特别是在使用信用卡时，往往会透支消费，先刷再说，而信用卡的循环利息可达15%、18%，有些人觉得明明才刷这些钱，为何过了几年就翻倍了，但是，等到发现已经来不及了。

关于信用卡债，商业银行允许每月缴交最低数额，从中赚取刷卡利息，消费者万万没有想到，每月应缴最低数额，加上新刷的数目，导致拖欠数目膨胀，最后演变成一个大数目。

由于信用卡债利率偏高，而且信用卡是循环利息，所谓的循环利息，就是钱滚钱、利息滚利息，因此，卡债会导致许多年轻人沦为卡奴。

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此外，由于银行没办法确定贷款，是否能悉数收回来，因此，银行通常会要求贷款者，要有良好的信用、或是有抵押资产等等。

市场上，比较常见的贷款方式，主要包括房贷、车贷、学费贷款及个人贷款等，都是直接或间接向银行借款。

假如我们往好的方面设想，还债就是最好的投资，特别是利率偏高的卡债，节省卡债利息开销，不会比投资股票或单位信托逊色。

除了信用卡债，另一个让“荷包穿洞”的是个人贷款，个人贷款的利率比普通贷款高，而且也是伤个人信用的贷款，稍微不小心、没有准时偿还贷款分期、不只累积贷款利息，也会影响个人的信用纪录。

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因此，如果保持良好的信用，这样日后借钱会比较容易，同时，在借款前好好评估自己是否有能力负担，如果是有负债的朋友，尽快还完贷款是最妥善的安排。

希望大家在新的一年里，可以无债一身轻，或是将负债水平减至最低，当还完手上债务后，如果有能力，再来探讨可行的投资计划！