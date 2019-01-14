交长：探讨如何有效执行．摩哆用左车道须从长计议 交通部长陆兆福表示，他对于将左侧车道限制为摩哆车使用的建议抱持正面的态度，但目前有关当局仍需要从长计议，仔细探讨如何有效地执行。

陆兆福（左四）为“综合年货市集2019”主持开幕后，与一众嘉宾和参与开幕演出的388头醒狮大合照。左二起为佐翰依沙和李德龙；右五起为萧斐弘、曾得峼和王建民。（图：星洲日报）

（吉隆坡13日讯）交通部长陆兆福表示，他对于将左侧车道限制为摩哆车使用的建议抱持正面的态度，但目前有关当局仍需要从长计议，仔细探讨如何有效地执行。

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他说：“我上周确实有接到相关的建议，其中包括限制所有摩哆车在左侧车道行驶，但是目前为止我们还在探讨一个有效的执行方式，我们将探讨如何完善有关建议。”

“最重要的是，我们要减少摩哆车的交通意外，因为这是造成交通意外死亡最主要的原因。

“如果要减少交通意外死亡率，我们肯定是要减少摩哆车的交通意外，所以有任何建议我们都保持开放的态度去看待，看看我们能如何有效地执行。”

不允紧急车道作摩哆专用

他是今天在吉隆坡体育城为八度空间（8TV）举办的“综合年货市集2019”主持开幕后，向媒体这么表示。

陆兆福也强调，有关建议是将左侧车道限制为摩哆车使用，但当局绝不允许将紧急车道作为摩哆车专用的车道。

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他说：“目前摩哆车并没有规定的车道，他们可以随意穿梭各车道，而这也危害他们自己的人身安全，所以我们还要探讨如何去执行。”

“在法律的角度上我们可以同意这项建议，但是最重要的是我们要如何去执行这项规定。”

询及有关建议可能落实的日期，陆兆福强调目前一切还只是处于探讨阶段。

“我们不要在还未能确定如何执行有关建议的情况下，就仓促地做出决定。”

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2月推“儿童安全座椅”

醒觉运动另一方面，陆兆福也表示，交通部将联同道路安全局以及非政府组织，在今年2月后开始在全国范围内推行“儿童安全座椅”的醒觉运动，务必让民众在2020年强制汽车安装儿童安全座椅及系上后座安全带的措施。

他说：“政府已经决定在2020年全面落实强制载有儿童的汽车，必须安装儿童安全座椅，以及系上后座安全带的措施。”

“为此，道路安全局和非政府组织将在全国推行一系列相关的醒觉运动，我们严正看待有关醒觉运动，因为我们要在明年全面落实之前，让所有民众做好准备。”

388头醒狮共舞创马纪录

八度空间（8T V）“综合年货市集2019”在1月13日至31日，一连19天在武吉加里尔体育城举办。今晚的开幕礼，大会呈献了388头醒狮共舞的表演，创造大马史上最多舞狮同时演出的新纪录，并纳入大马纪录大全。

出席开幕仪式的嘉宾，尚有国际贸易及工业部副部长王建民、BUR财务执行长曾得峼、亚航BIG Loyalty执行长李德龙、首要媒体电视网络首席执行长佐翰依沙以及“马来西亚狮王”萧斐弘师傅。