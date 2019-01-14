王晓庭：民族权益不容妥协．“坚决维护母语教育” 马青总团长王晓庭说，行动党秘书长兼财政部长林冠英日前的“母语教育虽然是属于族群，但是如果能以人类基本权益看待会更具比说服力和引起共鸣”的言论，是否曾以马来文讲过或曾向首相敦马哈迪说过？

（吉隆坡13日讯）马青总团长王晓庭说，行动党秘书长兼财政部长林冠英日前的“母语教育虽然是属于族群，但是如果能以人类基本权益看待会更具比说服力和引起共鸣”的言论，是否曾以马来文讲过或曾向首相敦马哈迪说过？

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他在文告中说，林冠英在这边厢要求华裔放下“种族权益”，另一边厢对于马哈迪的“协助马来人比承认统考更为迫切”给予默认，已如同背叛与出卖了华社。

“华社在尊重马来文为官方语文的地位前提上，也同时坚决维护国家联邦宪法下所保障的母语教育权益，这是不容也绝对不会妥协的。

“行动党在野这样多年以来，不曾维护华教，也常把悍卫华教的担子推给以前在朝的马华；如今，行动党在朝了，却不但没有同样捍卫华教，反而转过头来试图游说华社放弃捍卫母语。”

他促林冠英以同样的内容完整向土著讲一遍，以示对其自己强调自己为“马来西亚人”身份的尊重，也证明他问心无愧。

他说，多年来，华裔先贤就是坚持华社的立场不容被侵犯，坚持捍卫国家宪法保障的华社权益，华教、中华文化才能完完全全保留在大马这片国土。

“如果华裔先贤照着林冠英所讲，不以种族出发，强调族群基本权益，大马华人今天甚至会连华文名字也失去了。”