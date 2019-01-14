生意走下坡‧卖店屋增周转资金 可行吗？ 永佳财务规划公司理财师陈建业说，在经济、行情看淡时，小本生意的业主面对生意量下跌、收账困难的问题，这些都是常见的情况，由于来信只提及是夕阳行业，未来前景是否有转机，这些我们无法猜测所指的是哪一个行业。

近一两年，我们的小资本生意很差，去年开始进一步走下坡，最后3个月，其中有两个月，扣除开销后，发给职员加上本身5个人薪资都成问题，因为我们从事的是夕阳行业，生意的前景日渐看淡，有时周转不过来，只能动用储备金应急，不过，我们觉得这样下去不是办法。

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曾先生夫妇两人今年分别是55和53岁，除了小本生意，资产还有一间边屋有地自住排屋（已供完贷款）、一间共管公寓（出租），一间服务公寓（出租），一间双层店屋兼办公单位（目前自用）。

两人育有3名孩子，其中一名已大学毕业，加入就业市场已工作2年，可以应付自己的开销，包括汽车贷款分期，另外2名还在大学念书，一名念硕士课程（有做一些业余工作），最小的是大学3年级学生。

由于出来创业已超过15年，开始的时候，并没有缴纳公积金，因此，公积金储蓄并不多，银行存款也不多，只是来往户头有一些资金供周转，出租公寓勉强可以帮补分期付款，需要补贴管理与维修费的支付。

除了自住房屋贷款已供完，其他3项产业，就是共管公寓、服务公寓，店屋办公单位的分期付款仍未供完，店屋办公单位的贷款、附有透支便利，方便动用供应付急时的用途。

另外，曾先生一家有3辆轿车，就是曾先生与太太各一辆，工作的儿子一辆，只有其中一辆供完汽车贷款，还有两人的收入在扣除开销后，仍有少许的盈余。

曾先生在信中问道：“我们准备缩减员工，将店屋办公单位卖了，然后转租一间面积较小的办公室，以减少营运开销，同时增加业务上的周转资金。”

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产业市场淡静未有好消息

可是，最近产业市场情景较淡，在2018下半年，就开始委托产业经纪协助出售店屋办公单位，至今依然未有好消息，因为同一地区的店屋办公单位，供应量多、待售的还有几间，坦白说，要在短时间内脱售并不容易。

此外，我们也想到脱售服务公寓套现，目前出租给学院生，租约还有半年，不过，服务公寓不是坐落在永久地契的土地上，即使成功出售，也需要比较久的时间，才能收到卖屋款项。

每当想到这些问题时，就觉得很伤脑筋，希望《财富问诊》理财师可以提供一些意见供参考。

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答：永佳财务规划公司理财师陈建业说，在经济、行情看淡时，小本生意的业主面对生意量下跌、收账困难的问题，这些都是常见的情况，由于来信只提及是夕阳行业，未来前景是否有转机，这些我们无法猜测所指的是哪一个行业。

假如非常肯定未来情景只有走下坡，难有改善的希望，那么，曾先生准备缩减员工，脱售店屋办公单位，这样的规划是正确的。

只是要在短期内成功脱售，并顺利收到脱售产业款项，以应付业务上的开销，包括店屋办公单位的分期付款这一项，未必可以如曾先生所愿，不论是发生在谁的身上，相信这种情况可能会有相似之处。

在曾先生的来信中，未提供房屋贷款供期，以及汽车贷款供期的数据，还有一家人的家庭开销，曾先生与太太的收入等等，因此，我们只能在假设的基础上提供一些意见。

没亏就忍痛割舍

提高吸引力

就如来信所提供的资料，曾先生与太太两人，这些年的收入，在应付开销后还有盈余，只是近几个月来生意周转资金收紧，有时甚至应付开销也有困难，因此，希望通过脱售产业来放松营运资金。

作为意见分享，在必须脱售产业时，只要脱售产业的价格，不是低于购买时的售价，如果有赚当然最好，假如不能，没有赚、没有亏，或许就要忍痛割舍，以提高脱售产业的吸引力。

不论是脱售店屋办公楼或是服务公寓，这要看脱售产业所得的数额，计算一下所需的资金，如果需要的资金数额较庞大，那么就维持脱售店屋办公楼的计划，这样比较不会扰乱原有的卖产业计划。

不过，这并不表示完全不能调整，在客观条件有变化时，除了与家人讨论和商量，也可以寻求产业顾问的意见，相信他们也能提供一些意见供参考。