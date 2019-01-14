先买小屋？ 须考虑脱手问题 单身的房屋首购族，在购屋资金有限的情况下，如何筹资购屋是最大的难题，特别是已经租房或租屋多年的单身上班族，普遍希望可以早日结束租房屋的日子。

单身的房屋首购族，在购屋资金有限的情况下，如何筹资购屋是最大的难题，特别是已经租房或租屋多年的单身上班族，普遍希望可以早日结束租房屋的日子。

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今天，假如准备在城市或靠近上班的地点购屋，如果财力不是很充裕，一般需要在房屋价格、面积做出取舍；当财力不大充足时，惟有选择面积较小的公寓，待日后条件比较足够，才考虑转换一间较大、较好的房屋。

本地公共交通便利日益改善，有些人选择在距离市区较远的地方购买房屋，为的多半是房屋价格比较便宜，而且面积比较宽大，空气也清新，这些市郊的地点，必须是有公共交通工具途经的市镇。

现在新建的公寓，面积日益缩小，过去的3房格局已逐渐减少，取而代之的是2房式，甚至一房的也逐渐普遍，以便财力不足的单身购屋者，有能力实现购屋梦想。

如果个人在选择不多的情况下，被迫购买面积较小的房屋，最好是能选择日后容易转售的单位，因为较小面积的房屋，有可能空间很快就不够使用，需要脱售小面积单位，以转换面积较大的房屋。

在这种情况下，假如因为各种原因房屋难出售，转换房屋的规划将难以进行，然后又因为家庭成员增多，在窄小的空间里居住，生活质量将受到影响，甚至对家庭成员之间的和谐造成冲击，这是可能发生的事。

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资金有限？

可负担屋租赁屋助攻

吉隆坡和雪兰莪有不少租赁房屋计划，这些房产包括：人民组屋计划、吉隆坡市政局组屋、一马过度房屋计划，以及精明租赁房屋计划。

在这些租赁房屋计划，以人民组屋计划规模最大，每月租金在55（套房单位）至250令吉，供收入在1500令吉或以下者申请。

这些房产单位分为1房、2房或3房几个类型，由地方政府或州房屋局负责管理，中低价房屋每月租金介于250至300令吉，供收入低于3000令吉者申请。

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人民组屋计划也供有潜能购买有关房屋，可是无法从金融机构获贷款者选购，通过“先租后买”机制，在决定购买之前，有意购买者可用每月250至300令吉租金，租下有关房产单位2年。

这项租赁计划，让租户租了房屋25至30年，转移为他们拥有的房屋。此外，在一马过度房屋计划，例如武吉加里尔人民组屋计划，供在巴生河流域工作、年龄低于30岁的已婚夫妇申请，每月租金250令吉，租赁期为期2年。

吉隆坡市政局的新房产计划，名为市政局组屋，是兴建中的房产计划，供在巴生河流域工作、收入在3000至1万令吉的已婚城市住民申请，每月租金800令吉（其中500令吉是租金净收，另外的300令吉被归为储蓄，在租赁期满时回退给租户）租赁为期5年。

至于雪兰莪州子民，除了供出租的人民组屋，雪兰莪州的精明出租计划，是一个供人民在购买另一间房屋之前，租赁数年房屋的计划。

这个概念与一马过度房屋计划类似，目标租户是月入少过5000令吉的申请者，租赁期2至5年，每月租金在550至700令吉之间。

与市政局组屋一样，租赁期全程的30%租金，将在期满时回退给租户，不过，这个计划的房产单位很有限。