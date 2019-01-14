发展商谨慎观‧雪2018首半年房产冷淡 根据“亨利行产业顾问公司”收集的数据，2018首半年，雪兰莪州新推出的房产计划，与2017首半年相比显示下跌，2017首半年，共有37个计划；可是，在2018首半年只有23个，相比之下，跌幅为38%，主要是发展商在市况偏软时，采取谨慎的态度。

“2018首半年新推房产计划，与2017首半年相比，跌幅达60%！”

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根据“亨利行产业顾问公司”收集的数据，2018首半年，雪兰莪州新推出的房产计划，与2017首半年相比显示下跌，2017首半年，共有37个计划；可是，在2018首半年只有23个，相比之下，跌幅为38%，主要是发展商在市况偏软时，采取谨慎的态度。

基于雪兰莪州供发展产业的土地比吉隆坡多，因此，有地房产和分层产业的比例相差不大，2017年高楼房产占51%、有地房产比例49%，2018首半年分别是48%和52%。

以推售的房产单位数目计，2018首半年比2017首半年减少60%，2017首半年有1万5697个单位，2018首半年只有6235个单位。

67%是分层产业

不论是2017首半年或2018首半年，分层产业比较占多数，数据显示，在2018首半年的6235个单位中，67%是分层房产，至于2017首半年的1万5697个单位，分层产业则占78%。

此外，在2018首半年推出的房产计划，并没有公寓/组屋、独立式洋房，数据显示，多数新推出的计划，是由服务公寓（30%）、排屋/超大型排屋（52%）组成。

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2017首半年最活跃的月份是3月，推出的计划共有12个，然后逐渐下跌至2017年6月，不过，在2018首半年，2月和6月总结起来，是推出较大房产计划的月份，各别月推出7个计划，总共有14个计划。

5月大选前后市场不明朗

推出最少

此外，2018年5月是推出最少房产计划的月份，主因是第14届全国大选举行前后，市场充满不稳定因素，大家选择观望，在大选后的6月，展望倾向于较乐观，发展商恢复推行房产计划的动力。

至于推售房产单位的面积，不难发现，2017首半年，推出的是建筑面积少过1000平方尺，2018首半年，建筑面积增至1001至1500平方尺，反而是比较宽大占多数，其中1001至1500平方尺有11个计划，1501至2000平方尺有10个计划，市场转向比较大面积单位，主要是能应付家庭买家，或是提升房屋拥有者的需求。

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根据亨利行收集的数据，2018首半年新推出产业计划的31%，价格在40万令吉至60万令吉，接下来是60万至80万令吉，占27%。

在2017年，上例比例分别是18%和23%，2017首半年，共有27%的计划，售价超过100万令吉，2018首半年，有关数据则下跌至16%。

此外，根据分析报告的数据，在2017首半年，大约42%的单位，每平方尺售价在501令吉至750令吉，另外，38%的售价每平方尺在751令吉至1000令吉（39%）。

这趋势延续至2018首半年，多数的产业计划售价，每平方尺在751至1000令吉（39%），然后是每平方尺在501至750令吉（34%），至于每平方尺售价超过751则相应减少。

另外，在2017首半年，只有6%的产业，每平方尺售价超过1500令吉，在2018首半年，每平方尺售价超过1500令吉的房产计划是8%。

与此同时，2017首半年，发展商的焦点区落在双溪毛糯，数据显示，该地区总共有4个新推出的产业计划，除了双溪毛糯，2018首半年，巴生新推出产业计划共有3个，八打灵再也和实达阿南各有3个新房产计划，至于雪邦、赛城、蒲种和巴生，各推出2的新的房产计划。