首邦市巴生同步举行盛会．逾千人以物易物 用一瓶市价2令吉的罐装饮料，换取一件二手连身裙；把孩子小时候的玩具，换来实用的厨具；今天在雪州首邦市和巴生同步举行的“人弃我取换换乐2.0”物物交换活动及“巴生物物交换6.0之新年换乐”诞生出一桩桩以物易物的“交易”，吸引逾千人次参与，预计交换量达上千项！

摊主们根据自己的编号摆摊，摆设好物品后，等待新主人出现。（图：星洲日报）

（雪兰莪．首邦市、巴生13日讯）用一瓶市价2令吉的罐装饮料，换取一件二手连身裙；把孩子小时候的玩具，换来实用的厨具；今天在雪州首邦市和巴生同步举行的“人弃我取换换乐2.0”物物交换活动及“巴生物物交换6.0之新年换乐”诞生出一桩桩以物易物的“交易”，吸引逾千人次参与，预计交换量达上千项！

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据了解，现场交换的物品包括衣服、服饰、玩具、厨具、红包袋、摆设品、餐具、书籍、扑克牌、钥匙圈等等。除了交换实体物品，现场还设有饮食档、手作体验摊，让现场出席者以物品换取填饱肚子的糕点、食物，也让孩童们亲自体验制作彩色沙艺瓶或纸艺的乐趣，全程不用金钱交易。

首邦市多达115个档口

“人弃我取换换乐2.0”物物交换活动是由星洲日报《大都会》和脸书群组“BarterTrade雪隆易物区”联办，今日上午10时至下午3时在首邦市One City底层大厅举行。One City是场地赞助。

上述活动共有多达115个档口，在活动未开始前，大部份档主陆续抵达摆摊，把行李箱包好的交换物品逐一取出、整齐摊放在地面，等待“新主人”的出现。

增强民众环保意识

迈入第六届的“巴生物物交换6.0之新年换乐”提供平台给民众，为旧物寻找新主人，从以物易物来达至节省开销的经济效益；活动今早在Centro广场举办，现场共有50个交换档主参与。

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此活动由巴生非营利组织“巴生物物交换”主办、爱尔特画室（Artsense Studio）协办，Centro广场赞助场地，星洲日报为媒体伙伴，旨在让物物交换的友人相聚换物，亦增强巴生人民对环保的意识。

曾智霞：不鼓励以金钱购买

“Barter Trade雪隆易物区”管理员曾智霞指出，活动开始短短1小时内，就吸引数百人参与，场面相当热闹，预计整场为时5小时的活动会吸引逾千人次参与。

她补充，现场也有许多民众是抵达后才发现这场活动，惟他们鼓励民众不要用金钱‘购买’，大可在附近的便利店购买后，与档主交换。

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中文为媒介社区活动

她说，One City场地宽敞，上下货比较方便，我们感谢One City赞助场地，这次和星洲日报《大都会》社区报配合，很多不知道以物易物活动的人，都认识了这个互换物品的平台，包括星洲日报的读者。

“现场可以看到很多新人出席观摩与参与，今次的档口多达115个，是举办16次活动以来最多的一次，我们对此感到非常高兴。如果空间允许，希望日后可以容纳更多的档口。”

她表示，‘Barter Trade雪隆易物区’是以中文为媒介的社区活动，大家可以在这儿互换东西。许多会员响应物物交换模式后，渐渐已经改变消费习惯，先从不要乱丢、不要乱买开始，逐渐消灭浪费，慢慢就会觉得家里有很多东西是不需要的。

“互换物品不涉及金钱交易，很多会员通过这个平台节省很多钱，非常支持我们一定要继续办下去，这也是我们持续举办大型交换物品活动的动力。”

一般上，他们是每隔2或3个月举办一次物物交换活动，每当活动结束后，大家都会期待下一场的来临。

出席婚宴后的马来友族发现物物交换活动，即场参与与挑选想要的物品后，再到附近的便利店购买物品来换取玩具。（图：星洲日报）



友族前来参观换物

大部份参与者之前已经在“Barter Trade雪隆易物区”脸书群组中达成换物意向，抵达活动现场交换。

有者是以二手服装来换取纸巾或汽水，因此吸引许多民众交换，一桩桩交易很快便达成。

值得一提的是，One City的宴会厅今日正巧有4场马来婚宴，许多友族路经位于底层的物物交换活动现场，纷纷趋前参观，不少友族也趁机即场交换物品。

邵睫茵（21岁，档主）：自制捞生换物品

“今次是我和家人第3或第4次摆档，之前都是交换家里的物品

，惟这是第一次以食物来换取想要的物品。

我们这次准备自制捞生，让大家能够以每2罐汽水，换取一份捞生品尝。”

林叶芯（38岁，档主）：物物交换活动有意义

“物物交换活动具有意义，双方都可以换取自己的必需品，不用花钱买回来，如此也比较环保。

这是我第3次摆摊，发现这场更加多人，比以往七十多档热闹多了。我和姐姐妹妹一起参与，每人各有摊格。

我把家里没有用到的新容器、衣服、买电器赠送的物品、碗碟，部份放在住家没有用到的都有至少7年，这次带来这儿与换友交换。”

聂文照（82岁，参与者）：想找古董物品

“我是星洲日报长期读者，向来喜欢看社区活动资讯，知道星期日有‘人弃我取换换乐2.0’活动后，特地从蕉赖搭捷运及德士过来参与，凑凑热闹。

我在现场想找古董物品，另外也换取了红包袋。”

庄淑琳（36岁，档主）：教导手作来换物

“我是以手作来换物，教导孩童学习制作沙艺瓶或纸艺，来换取2包湿纸巾、3卷卫生纸、1罐蘑菇酱或1包意大利面。

我本身是美术导师，由于并非每个孩子都有参与美术手作课，所以我们在这里降低要求，让他们有机会以物来换取手作的体验。

沙艺瓶是把不同颜色的沙倒入小瓶子，让孩子们做不同的造型，能够让孩童发挥创意；而纸艺则可以训练协调功能，让孩子亲手制作手作品，享受当中的乐趣。

这是我第4次参与，发现这场活动很有意义，所以也号召家人一起摆档，同时也携带孩子一起凑热闹。”

家长可以安排孩童到手作摊位，以物品换取让孩子享受亲手制作彩色沙艺瓶的体验。（图：星洲日报）

部分摊主携带孩子出席凑热闹。（图：星洲日报）