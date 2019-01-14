有地分层产业 弊多于利？ 由于是分层地契房产，业主在装修时，必须依照原有的规格，就是不能扩建、不能更改外观的颜色，包括安装遮阳棚，铁门、铁窗，也必须遵照规定的图案和颜色，这是许多分层地契房产业主感到无奈的地方。

“快被搾干的小市民”来信说，我最近搬进了一间新的围篱双层排屋，这房屋属于分层地契产业。

广告

我想说的是，分层产业的房屋，对我来说是：弊大于利。

首先，我在装修房屋的时候，就面对诸多限制，不能扩建、不能改颜色外观，连一个遮阳棚都得考虑许多。

接着，账单陆续收到了，费用样样比普通地契的房子贵，每月维护费加上维修储备金需要数百令吉，我明白这是发展商的问题，以后我们居民成立委员会就能再检讨。

但是，水费也和共管公寓算法接近，每立方米（m3）是1令吉60仙，比普通房子贵一倍，最近收到市政局的门牌税单，房子估值46万令吉，一年门牌税接近600令吉。

问题是：“我们目前整个住宅区内的垃圾收集，路灯电费，以及割草种树等，都是以我们的维修费来支付，并未获得市政局的服务，却收如此高昂的费用，还有地税，一年也接近500令吉。”

我想请问的是：“面对水务局、土地局、市政局这些不公平的收费，我们小市民能上诉吗？分层地契有没有可能更改成普通地契？”

广告

另外，请问分层地契的房子，以后的转售价格，会否像共管公寓一样涨幅比较小？

答：购屋者协会中文组主任陈钟灵说，围篱有地房屋属分层地契产业，业主与发展商签署买卖合约，应该已详细阅读、了解清楚，不管怎样惟有遵守。

由于是分层地契房产，业主在装修时，必须依照原有的规格，就是不能扩建、不能更改外观的颜色，包括安装遮阳棚，铁门、铁窗，也必须遵照规定的图案和颜色，这是许多分层地契房产业主感到无奈的地方。

另外，门牌税、地税、水费的计算法，都比普通排屋的收费高，这些都是对分层地契排屋不利的地方，而且分层地契也不可能转换为普通的地契。

广告

根据了解，分层地契房产不在房屋与地方政府部的管辖范围，至于说日后转售，价值或赚幅是否与共管公寓一样比较小，这就未必，主要还是要看地点。

虽然是属于分层地契房产，不过，与共管公寓的居住环境并不一样，共管公寓楼层多，衍生的问题可能更难处理，特别是漏水问题，楼上与楼下业主，如果协调不好，或是屡次修理都无法解决问题，埋在墙壁的水管爆裂，是非常难克服的问题。

严格来说，有地的分层地契排屋，可能就不会面对这样的问题，其他的条例，例如需要支付管理与维修费、高门牌税、高水费等等，这些都与居住共管公寓类似。