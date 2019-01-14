RUMAWIP问题一箩箩…… 关于常常发现可疑的非居民进入公寓泳池，有行迹可疑的外籍劳工潜入停车场偷摩哆车，公寓的停车场没有闭路电视等等问题都可以向联合管理机构反映，而且闭路电视只有看的功能，没有录影功能，这作用根本就不大。

小弟姓张，我在2年前买了人生中第一间房屋，是位于吉隆坡直辖区的可负担房屋（RUMAWIP）。

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两个月前发展商交钥匙给购屋者，领锁匙后，发现房屋的手工非常粗糙，也有许多缺陷。虽然发展商提供2年免费维修房屋保养期，但正是因为2年的房屋保修期，关系到该公寓的管理，在处理房屋问题行动缓慢。

我从2018年8月6日提交维修房屋问题表格，至今已过了几个月，屋子的缺陷还有许多没处理好。我想开始装修可是却害怕装修了过后，公寓管理处会以不是他们造成而不去处理。（虽然管理处是说可以先开始装修）在向发展商提问有关问题，发展商以不是他们处理范围为由，叫我们直接找管理处负责，觉得发展商根本不想承担相关责任。

不仅如此，公寓的公共区域也存在许多大大小小缺陷，请问这该由谁负责？

另外，公寓的装修抵押金是否有一个标准？这里大装修的抵押金收费是2500令吉，小装修的抵押金收费是1500令吉，其中250令吉是不能取回的。

还有公寓的保安也令人担心，虽然是24小时保安，但这里的保安十分松散，常常发现可疑的非居民进入公寓泳池游泳。

上周更被居民发现，有行迹可疑的外籍劳工潜入停车场偷摩哆车，公寓的停车场没有闭路电视，只有主要出入口设有闭路电视，经过了解，闭路电视只有看的功能，没有录影功能。

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请问：“直辖区可负担房屋，是否就只是有这种保安水平？发展商需要承担这些责任吗？另外，还可以向甚么单位反映上述问题？”

答：陈钟灵说，读者张先生购买的可负担房屋，面对房屋手工粗糙、公寓保安设施欠佳等问题，可以写信向公寓管理办公室、联合管理机构（JMB）投诉。

关于常常发现可疑的非居民进入公寓泳池，有行迹可疑的外籍劳工潜入停车场偷摩哆车，公寓的停车场没有闭路电视等等问题都可以向联合管理机构反映，而且闭路电视只有看的功能，没有录影功能，这作用根本就不大。

至于说大装修需要抵押金2500令吉，小装修则需要1500令吉，然后250令吉是不能取回，这些是否已在公寓的内部管理守则说清楚，如果是，居民认为不合理，可以在之后的年度大会上提出修改要求，包括提问250令吉不获取回的原因。

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除了向发展商反映，也可以向吉隆坡直辖区的可负担房屋单位，反映这些问题。