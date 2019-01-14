父子间交易疑虑 林若辉律师说，假如林爸爸的大儿子是贷款者，父亲同意以他的产业作为抵押资产，那么，贷款数额将直接转入大儿子的账户。

林先生说，他的父亲今年70岁有两个儿子，老人家拥有一间已经供完屋期目前市值15万令吉的组屋，想以卖屋子的方式以5万令吉卖组屋给大儿子，得来的钱分给第二儿子。

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可是大儿子不肯，大儿子的主意是希望用父亲的屋契再融资，可以节省律师费，不过父亲对大儿子不信任，担心银行会把再融资的钱直接汇入大儿子的户头，而父亲拿不回那5万令吉。

第一个问题：“请问这位父亲要如何做才不会有损自己的利益呢？是听大儿子的话再融资，还是以卖组屋给大儿子的方式进行？”

第二个问题：“假设大儿子用再融资的方式，期间无法供屋期，对父亲（屋契是父亲名字，但再融资贷款合约是大儿子名字）会有甚么影响？”

答：林若辉律师说，假如林爸爸的大儿子是贷款者，父亲同意以他的产业作为抵押资产，那么，贷款数额将直接转入大儿子的账户。

如果大儿子没有按时偿还银行贷款分期，银行将会拍卖该房产单位，假如这是林爸爸唯一的产业，建议他立遗嘱，而不是出售该房产单位。