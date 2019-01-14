“非物质”另类交换用品．你舍我取一举两得 “巴生物物交换6.0之新年换乐”现场设有“非物质”交换区，例如一个祝贺语交换现场挥春、“Jalan JalanKlang”巴生老照片交换导览明信片等等，可清除家中丢弃品，又可换来实用物件，一举两得。

适逢周日，许多父母亲皆带着自己的孩子前来交换物品。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生13日讯）“巴生物物交换6.0之新年换乐”现场设有“非物质”交换区，例如一个祝贺语交换现场挥春、“Jalan JalanKlang”巴生老照片交换导览明信片等等，可清除家中丢弃品，又可换来实用物件，一举两得。

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现场也可见一个个摊主把家中旧有的物品，展示在其摊位上以供“有缘人”前来兑换，其中有儿童玩具、二手衣、装饰品、个人收藏品、书籍、日常用品等等，应有尽有琳琅满目。

部份民众受访时表示，这可谓是一项提倡旧物再循环使用的活动，毕竟在这时代很少人能物尽其用，只要稍微有点损坏都会将之丢弃，而这平台恰好提供一个管道，让民众可以与其他主人交换物品，循环使用还可以从中帮助别人也不一定。

有者指出，毕竟天下没有白吃的午餐，来的时候只带着“跃跃欲试”的心态前来，怎知亲临现场后发现真的有“好康”的物物交换活动，并希望这项活动得以延续举办。

谢伟彤：延续旧物生命

巴生物物交换负责人谢伟彤受询时指出，该组织从2016年2月1日成立以来，第6次举办物物交换活动，主要是延续旧物的生命，寻找新主人，减少不必要的浪费。

“其实，家人不鼓励我从事这项工作，因这是一项非常吃力不讨好的工作，让我坚持下去的理由便是，我认为这是深具意义的，赋予旧有物品一个新的生命，在新的主人手中依然可以发挥它的功效，而且物物交换提倡环保，减少不必要的浪费，无需生产新的东西造成环境污染，让旧的东西可以继续沿用。”

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他说，在马来西亚新品淘汰率过于快速，比如有些人的车仅适用3年便选择替换掉，但没有人曾想过，车还可以继续使用，换车只是制造更多的垃圾，而物物交换不一定是物资上的交换，也可以是技能更换物品，如维修物品等。

“感谢合作伙伴星洲日报，以及脸书巴生人帮我们进行宣传的工作，盼更多人可以晓得物物交换的意义。”

梁德志：交易过程不涉及金钱

行动党班达马兰州议员梁德志表示，今日所有的交易过程中都不涉及金钱，古时候在钱币还未盛行的时代，古人都是以物易物交换自己需要的物品。

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他说，巴生物物交换的社团脸书已累计8千多名会员，如今新春佳节将近，许多人都在家中进行大扫除的活动，而这个平台提供了一个很好的管道，让市民可以借此机会与他人交换物品，让物品的生命得以延续，勿浪费资源。

“巴生物物交换”成功迎来不少民众前来一探究竟。（图：星洲日报）

梁德志（右二）颁发奖品与爱尔特画室的代表。左起是罗文艳、叶俊雄及谢伟彤，右一是童惠嫔。（图：星洲日报）