雪水供提早修复水管．隆星期日没制水真棒 雪州水供公司（Syabas）提早修复漏水的生水输送管并恢复水供后，餐饮业者星期日早上开业没有面对制水，皆大欢喜！

尽管苏丹街和茨厂街一带也在制水名单内，惟当地餐饮店并没有出现断水情况，令商家感到庆幸。（档案照）（图：星洲日报）

（吉隆坡13日讯）雪州水供公司（Syabas）提早修复漏水的生水输送管并恢复水供后，餐饮业者星期日早上开业没有面对制水，皆大欢喜！

广告

雪州水供公司为维修生水输送管工程，暂时停止咖啡山滤水站的操作，吉隆坡市中心及周遭多个地区原定从周六晚9时开始面临长达26小时的制水；但在工作人员尽力抢修后，有关水管已在周日早上8时左右修复。

《大都会》记者星期日早上走访茨厂街和半山芭樟卡淡比多拉路（Jalan Changkat Thambi Dollah）一带时，发现餐饮店如常开业，且也没有面对制水问题。

其中，茨厂街一带完全没有出现断水情况；而樟卡淡比多拉虽曾于周六晚9时开始制水，但水供已在今早恢复，所以不至于对商贩带来困扰，大家也乐见水管提早修复。

餐饮业者喜见水供正常

受访业者表示，在获悉制水消息后，他们已提早储水做好准备，惟星期日早上前来开店时，喜见水供正常，让他们感到庆幸。

他们赞赏当局的维修效率，并已将预先储好的水用以洗地或倒掉，安心迎接周末的顾客潮。

广告

其中，樟卡淡比多拉商家披露，他们昨晚发现制水后已动用部份存水，所幸今早开业时，水供已经恢复。

无论如何，他们庆幸水供恢复正常，让他们能如常营业又不用为扑水而忙。

已修复漏水输送管

雪水供：全面恢复水供

雪州水供公司今日发文告宣布，随着已修复漏水的生水输送管，也意味咖啡山滤水站恢复操作，吉隆坡市中心和周边受影响地区的水供已于下午全面恢复。

广告

该公司感谢所有水供用户在维修工程期间所给予的配合，并欢迎欲知更多详情的民众浏览该公司网页（<a href=http://www.syabas.c target=_blank>http://www.syabas.c</a> o m.m y），或透过手机应用程式“A i rSelangor”查询。

陈汝顺（37岁，凤凰饼家负责人）：早上开店水供正常

“我在星期六（12日）开始储水，关店时发现水供仍然正常，且今早6时30分前来开店也没有制水，所以我们已将预先储好的水用以洗地和洗东西了。

张家明（33岁，鸡容海南鸡饭老板）：提早修复水管是好事

“我们星期六（12日）已经存了几个大桶的水，准备应付星期日（13日）的制水，但早上开店时，发现水供正常而将水倒掉，因店后方的范围不太大。

我们用水量不多，所以制水的影响也不会太大，但如今没有制水且当局能提早修复水管，也是好事。”