毒虫持刀挟持女童·警开6枪救出人质 （亚庇13日讯）打里卜丽雅花园组屋区今午发生持刀男子胁持女童4小时事件，警方在刀徒拒从后，恐女童性命不保之下采取坚攻，开6枪击毙刀徒。

女童被警察抱起，在救护人员用手按着女童颈部伤口下奔上救护车，现场大批民众围观。

（亚庇13日讯）打里卜丽雅花园组屋区今午发生持刀男子胁持女童4小时事件，警方在刀徒拒从后，恐女童性命不保之下采取坚攻，开6枪击毙刀徒。

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女童颈部被挨一刀

沙巴警察总监拿督奥玛曼马证实被警方解救的小人质，颈部被刀徒割了一刀，被火速送往里卡士妇孺医院救治，相信无生命危险。

这起胁持人质事件于中午12时30分，在其中一座组屋的4楼单位发生，女童当时在走廊上抱着玩具玩耍，刀徒一把抓起女童，进入住家单位。

刀徒进屋后先警告正在房间祷告的一名老者不要出来，接着抱着女童在客厅坐下。

闻风而至的住客和居民合力破门，刀徒拒绝放开女童，并在女童颈上割了一刀，居民只能报警。

警方是在下午4时接获在场居民的投报后出动，并封锁现场。

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拒绝与警方谈判

奥玛表示，刀徒拒绝与警方谈判，甚至试图从该单位的厕房窗口把女童抛落地面，逼使警方决定向刀徒开枪，解救人质。

警方于5时32分向刀徒开枪，刀徒中枪后把一直抱着的人质松开落地。

死者没有提出要求

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奥玛表示，刀徒在胁持小人质后并没有提出要求。

他说，警方尚未确定刀徒身份，刀徒年约30岁。目前怀疑刀徒当时神智不清或吸了毒。

案发地点距离亚庇市中心25公里外，属于斗亚兰警区管治。由于案发地点在人口众多的组屋区，女童被胁持消息在警方和消拯部队赶到后被迅速传开，居民用手机拍下刀徒胁持女童的视频和手机图被疯传。

被脅持女童的阿姨汝花法蒂拉（左）及祖母莎瑪拉在描述脅持事件時仍心有餘悸。

“邻居大喊才知出事”

女童家人不认识嫌犯

遭胁持女童的家人声称不认识胁持者，不知道他胁持女童的动机。

与数童走廊玩耍

2岁女童汝蒂丝雅的阿姨汝法蒂拉（15岁）接受星洲日报访问时说，外甥女中午12时左右在住家（4楼单位）外面走廊和数名邻居小孩玩耍，其姐（女童母亲）当时在屋内，她在客厅写作业，没发现女童遭不明身分的男子胁持。

女童被胁持时受惊大哭，惊动左邻右舍，女童母亲和阿姨在屋内听到邻居大声叫喊后才知女儿出事，于是乞求男子放过女儿。

法蒂拉说，男子抱着外甥女闯入隔壁单位，该单位的穆斯林住客当时在祈祷，大门没上锁。她看见男子用利刀指着女童颈部，一家人看到这一幕感到非常害怕。

“我的家人都不认识这名男子，他在胁持时没有提出任何要求，包括钱财要求。”

女童的祖母莎马拉也表示家里没有人认识刀徒，也没见过此人。

据悉，警方到场后和刀徒进行谈判，刀徒始终不肯释放女童，最终遭警方开枪击毙。

女童家人说，女童颈部被割伤，血流不止，送往医院急救，目前情况稳定。

嫌犯抱女童入厕所淋水

目击者之一的阿万哈达（49岁）表示，他当时在住家外面，看见刀徒走上对面座的楼上，进入其中一个单位，再走下4楼，走向正在走廊玩耍的女童，拿出刀子抱走女童，再上楼进入其中一个单位。

我马上大喊有拐子，然后邻居跑出来帮忙，大家冲到刀徒胁持女童的单位，破门进去。

“当时刀徒已经抱着女童躲到厕所里面，还用水淋女童，并威胁我们不要靠近。”