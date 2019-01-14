香港国际机场客、货运量创新高 机管局数据显示，香港国际机场三项航空交通量创新高：2018年，机场客运量为7470万人次，货运总量增至510万公吨，飞机起降量比2017年增加1.7%，达42.77万架次。

（香港14日电）香港机场管理局（机管局）昨日表示，2018年香港国际机场交通量持续增长，客运量和货运量分别比2017年增长2.5%和1.5%，创下新高。

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机管局数据显示，香港国际机场三项航空交通量创新高：2018年，机场客运量为7470万人次，货运总量增至510万公吨，飞机起降量比2017年增加1.7%，达42.77万架次。

机管局表示，虽然全球经济环境不明朗，但受惠于访港旅客量增加，香港国际机场2018年飞机起降量和客运量增长稳健。

根据香港旅游发展局数据显示，2018年前11个月访港旅客超过5856万人次，比2017年同期上升约10%。

机管局行政总裁林天福表示，随着机场一号客运大楼附属大楼将于2019年启用，机场将推出更多新设施和措施，以满足旅客日益增长的需求，进一步巩固香港国际机场国际航空枢纽的地位。

作为香港最重要的基建项目之一，香港国际机场连接全球超过220个航点。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，正在兴建的香港国际机场第三跑道，将和已经开通的广深港高铁香港段、港珠澳大桥，即将启用的莲塘/香园围口岸，共同强化香港作为联系内地和国际的“双门户”枢纽角色。

（新华社）