工程局：让游子平安回家．新年前修好道路水沟 鹅唛县公共工程局道路组已重铺轰埠公主镇三岔路口前下陷的道路，并承诺赶在农历新年的回乡潮前修好崩塌成泥坑的排水沟，让赶路的游子平安回家过年。

下陷的路段已被铺平。（图：星洲日报）

（轰埠13日讯）鹅唛县公共工程局道路组已重铺轰埠公主镇三岔路口前下陷的道路，并承诺赶在农历新年的回乡潮前修好崩塌成泥坑的排水沟，让赶路的游子平安回家过年。

广告

路陷约20尺已修好

该组负责人表示，下陷约20尺的道路，已在去年圣诞节后的工作日，即12月27日抢修完毕，但因为该路段是衔接煤炭山、公主镇以及菁乡岭的主要通道，交通繁忙，所以难以长时间封路，以神手挖开泥坑重建排水沟。

“我们仅能在对交通影响减至最低的情况下，于凌晨时分封闭一条车道摸黑进行抢修。也因为如此，所以排水沟的重建工程将比全日施工的状态更耗时，预计需要3周。不过我们已将目标设定在农历新年前完工，以应付庞大的回乡潮。”

较早前，马路疑因地基松软而下陷逾一尺，使行驶车辆出现严重倾斜的危险状况，更有罗里因此而倒向路边，卡在排水沟之中。道路组在接获投报后，迅速于平安夜傍晚约6时，派出专人探勘现场状况，并即时将约20尺长的下陷路段围起，以免发生意外。

司机难察觉路陷易酿车祸

因处于转弯和下坡处，从煤炭山而来的司机难以及时察觉马路有陷阱，在骤然发觉车辆下倾和冲往路边沟渠时，会因惊慌而将驾驶盘强摆至马路中央，与迎面而来的车辆“擦身而过”，极易酿成车祸。

广告

此外，为了闪避崩裂的路段，司机亦不惜驶入逆向车道，使马路上险象环生。

该负责人表示，在过去为了尽快修好马路，仅要求承包商铺平马路，但在工程竣工后的一至两周内却再度出现下陷，反映出地基已受损，以致土地向外挤压，将排水沟压得破碎，使支撑力更进一步的遭到毁坏。

填平地基巩固马路

“鉴于情况严重，我们经过力学计算后，出动公程局的修路小组先将受损的地基填实和填平，再铺上沥青，相信此举可以增加道路的巩固性。”

广告

“排水沟的主要作用是排出大水，避免地下水对地基继续造成破坏，使道路再度下陷而前功尽弃。有鉴于此，全组官员将全力赶工。”

他解释，由于该路段没有街灯，在施工时必须拉上照明灯，再加上路况危险，工人极易遭从转弯处飞驶而来车辆和罗里撞中，所以工程面对许多挑战。