张进分享抑郁症康复经历．“耐心治病会复原” 身为抑郁症康复者的中国著名媒体人张进以他患上抑郁症，病发过程至治愈阶段进程，向大马的抑郁症患者，及家里有患者的家属做信心喊话，以自身经历证实抑郁症并不可怕。

张进（左四起）和如行法师在讲座后与现场观众合影。（图：星洲日报）

（八打灵再也13日讯）身为抑郁症康复者的中国著名媒体人张进以他患上抑郁症，病发过程至治愈阶段进程，向大马的抑郁症患者，及家里有患者的家属做信心喊话，以自身经历证实抑郁症并不可怕。

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他说，只要了解发病的规律与病因，多管齐下治疗，加上耐心与信心，肯定会治好，因为抑郁症起因漫长和复杂，不可能一天治好。

他说，抑郁症起因来自生理、心理与社会因素，而抑郁症最严重的后果就是自杀，因此若患者能坚持到底不自杀，就肯定可以治好复原。

张进：须到医院看病

张进是在昨日于星洲日报与祝福文化协办，在佛光文教中心举行的“如何防治抑郁症─信心和耐心”讲座会上，向近200名出席者分享他得病及治愈的心路历程时说，举凡睡眠不好、情绪低落、记忆衰退、动力缺失、情感淡漠、无法表达、阅读障碍等，都是抑郁症的征兆。

“若全部都出现，肯定是抑郁症，不是简单的情绪不好，这得高度重视，必须到医院看病。”

拥有31年采访经验的媒体人张进是在2001年下半年发现自己身体出了状况，即至少2年睡眠品质不好，需靠吃安眠药逼自己睡觉，直到每晚需要吃3颗安眠药后，才惊觉自己必须寻求治疗。

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“当时，在失眠同时出现情绪低落，高兴不起来的情绪，本来感兴趣的事情没有兴趣；我同事发现并提醒我，以为是睡眠不好，其实是抑郁症。”

因为抑郁症持续发作，他无法正常工作，也出现阅读障碍，影响工作，后来更严重的，是他迷路了。

“当时被医生安排到精神病院看病，但因为是精神病院，害怕自己一去了就是精神病人。其实抑郁症就是精神病，但很多人一听到抑郁症就很害怕，得病后要偷偷摸摸的去医院和吃药，好像见不得人。”

写文章分享治病心得

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因此，张进以过来人身份写文章，以他自身经历分享治病心得，同时也组织与他一样的康复者，展开陪伴计划，过去6年动员53名陪伴者，陪伴新病人勇敢面对病情。

“在漫长时间里，有些问题连医生都解决不了，因此要有社会陪伴系统，靠陪伴者，即有经验的老患者，来带新得病的新患者。”

他要求陪伴者必须是康复者、有经验、有学习能力、有爱心同情心、也要有一定的随机应变能力、能与人打交道、有智商与情商的，毕竟若陪伴者不会说话，甚至会刺激到患者。

“这个计划弥补了中国医疗系统的不足，也协助患者找到生活价值与社会认可，现在53个陪伴者可忙不过来了。”

药物治疗很重要

张进说，他因误诊而白吃了半年的药，病情毫无进展，后来在确认病情后，一换药就见效，也能看电脑写文章，并因此开始研究抑郁症，从研究药方、采访主治医生，收集资料，并到医院观察医生如何看病、开药与病患交流等。

“看了半年，这方式比看书更管用，我就在一边看，一边学习来写文章，并在写了3年后集结成书。”

他主张患者不要因为药物治疗过程中出现副作用而放弃，必须坚持用药，慢慢的就好了。

“抑郁症是大脑出了问题，药物治疗很重要，药力得经过长时间才能进入大脑，因此需要大量、持续不断，才能让药力进入大脑，必须按时按量，至少1年以上。这需要配合医生的药方，若懂这道理，再加上耐心治疗，是可以复原的。”

“我自己如何获得信心与耐心？我从一开始也是非常绝望的，就因为坚持下去，抑郁症侥幸好了，才发现是需要耐心。”

抑郁症有4大原因

张进说，抑郁症不仅是一个病因这么简单，也包括心理原因，加上每个人有不同性格，这些都会左右一个人的情绪。其它因素包括社会环境因素、生活工作压力、穷困、人际关系、失业或失学、家里出现重大灾难等，都会给人压力。

“整体而言，抑郁症有4大原因：生物、心理、外在事件及个人承受很大压力。分析病因有利治疗，毕竟吃药只能治疗60%的病情，并没有百分百好起来，患者如何面对世界、环境与内心冲突，都需要心理治疗。”