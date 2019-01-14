读者大清早排队．沙登剪报头换米反应热 星洲日报“剪报头换取Jasmine Sunwhite新阳香米及Royal Pusa Gold金丝米”活动今早在沙登新村沙登华小一校大门外举行，不少读者一大清早就前来排队等候，反应热烈。

刘嘉彬（右起）、甘颜凉、陈登章、黄瑞来及黄淑娴在移交产品仪式后合影。（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙登13日讯）星洲日报“剪报头换取Jasmine Sunwhite新阳香米及Royal Pusa Gold金丝米”活动今早在沙登新村沙登华小一校大门外举行，不少读者一大清早就前来排队等候，反应热烈。

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这场活动是由星洲日报与Jasmine Food有限公司携手合作，以感谢支持者及回馈客户，同时趁此良机介绍新产品给大众。

读者在活动上可换取Jasmine环保袋一个，内有Sunwhite新阳上等香米及印度传统Basmathi金丝米各一包，每包500克重。

现场受访的读者甘颜凉指出，他平时也有食用印度米，除了口感极好，也有益健康，因为印度米淀粉含量少，特别能帮助尿病患者控制体内血糖。

在场者尚有Jasmine香米区销售经理刘嘉彬及星洲日报发行部主任黄淑娴。