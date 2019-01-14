“神手”开路无意间挖出·古达惊现未爆炸弹 （古达13日讯）古达甘榜槟榔树6哩附近红泥石半山腰发现一颗疑是第2次世界大战时，遗留下来尚未爆炸的炸弹，消息传开，轰动古达镇。

古达甘榜槟榔树6哩红泥石半山腰发现一颗疑是第2次世界大战时，遗留下来尚未爆炸的炸弹。

（古达13日讯）古达甘榜槟榔树6哩附近红泥石半山腰发现一颗疑是第2次世界大战时，遗留下来尚未爆炸的炸弹，消息传开，轰动古达镇。

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发现炸弹的承包商温建威说，昨午2时许，当其一辆“神手”在上述地点开路时，无意间从树林中挖出一颗尚未爆炸的炸弹。

温建威说，当“神手”司机通知他发现炸弹时，他马上前往古达警局报案。古达警方昨午4时许出动大批警务人员到现场调查，并用警戒线围起炸弹四周，同时封锁通往发现炸弹的半山腰公路，严禁民众进入。

曾是日军军粮中心

甘榜槟榔树一名杨氏居民表示，在1945年日治时代，甘榜槟榔树村曾是日军军粮中心，学校校舍被日军充作粮仓，民房当日军食堂及厨房，村民心中忐忑不安过着痛苦黑暗日子。

他说，由于该颗炸弹掉落在红泥石半山腰椰芭边界，大战结束后，芭主农耕时也未发现未爆炸的炸弹，直到昨日“神手”司机开路才发觉。

多年前发现日军战豪

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另一名温氏居民说，甘榜槟榔树在多年前一群徒步发烧友在村内山林徒步时，也无意发现日军遗留下来的战豪，在第2大战时，日军躲在战豪内免被联军轰炸及射击。

他也说，多年前前政府还建议将该日军战豪列为战争遗迹，辟为旅游胜地。

古达警方到甘榜槟榔树红泥石半山腰现场调查，并用警戒线围起炸弹四周。

村民撤离 学校停课

今引爆炸弹

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来自州警察总部拆弹专家峇纳巴士说，于昨午在甘榜槟榔树6哩附近红泥石半山腰发现的炸弹，将于明日（14日）现场引爆。

离乐育华小仅60尺

峇纳巴士说，颗炸弹重约500磅，威力可达1000公尺，震度可达5至7公里附近，该区村民、学校师生明天必须停课及撤离，以策安全。

峇纳巴士于今午率领拆弹专家到现场视察及调查炸弹后，如此表示。

他说，即将引爆的炸弹距离槟榔树乐育华小校舍仅60尺，炸弹引爆后的碎片可能会危及校舍的安全，不过警方将把炸弹爆炸威力及破坏力减到最低点。

槟榔树乐育今放假

峇纳巴士呼吁槟育华小放假一天，槟榔树公路也将在明天引爆炸弹时全面关闭，严禁汽车来往，以策安全。

另外，槟榔树乐育华小校长何桂珍说，在警方及教育部通知下，该校将于明日放假1天，以策安全。