创办Earth Home土造民宿·Thongbai Leknamnarong回乡实践永续生活 什么才是理想的生活？每个人的答案或许都不一样。对于泰国清迈Earth Home民宿创办人通百雷南那龙（Thongbai Leknamnarong）而言，怀着人与环境及土地和谐共存理念而打造的民宿，就是她简单与快乐生活的体现，她与民宿所散发的力量也感染了当地社区、村民与到访的游客。





左图为Earth Home的咖啡馆─Earth Cafe。右图为Earth Home的自然建筑设计精细且充满巧思，让人惊叹。

■报道/王丽萍

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什么才是理想的生活？每个人的答案或许都不一样。对于泰国清迈Earth Home民宿创办人通百雷南那龙（Thongbai Leknamnarong）而言，怀着人与环境及土地和谐共存理念而打造的民宿，就是她简单与快乐生活的体现，她与民宿所散发的力量也感染了当地社区、村民与到访的游客。

位于清迈往北约60公里一个小村庄的Earth Home，是一所以自然建筑和朴门永续设计打造的精致民宿。

Earth Home的泰国名称为Homestay Maejo Baandin， Maejo是该民宿所在小村庄的名称，Baandin则是土造房子，顾名思义就是用土砖所盖的民宿。

占地约2.5英亩的民宿共有十多间以土砖等自然材料盖造的建筑物，除了9所提供予访客的住宿，还有餐厅、礼堂、咖啡馆等。

自然建筑主要建材是黏土、水、稻谷和稻杆，制作土砖后建造房屋，以取代洋灰，也可就地取才，相对便宜和简单。

由通百亲手建造的自然建筑物设计特别、细致和充满巧思，内外墙面有色彩丰富和精致美观的插图装饰，让人目不暇给，加上以朴门永续设计精心打造的庭院、环境和菜园，充满正能量。

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Earth Home不只是一家民宿，也是学习中心，提供各种课程与工作坊，包括自然建筑、永续农耕、有机种植、烹饪、手作等，入住的客房也可参与民宿的日常运作，如在菜园里浇菜和煮食等。

民宿所提供的食物都来自家菜园或附近居民种植的有机蔬果。

前往Earth Home的访客来自泰国与世界各地，通百和Earth Home是让这个籍籍无名的小村庄走向改变和发光发热的重要推动力之一。

泰国清迈Earth Home民宿创办人通百（Thongbai Leknamnarong）怀着人与环境及土地和谐共存的理念打造民宿。

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厌倦速食生活 回乡农耕

通百在这个村子土生土长，家境清寒的她十多岁时离乡背井到曼谷去，期望在大城市工作赚钱后改善和过上理想的生活。

她在曼谷努力工作和学习，如愿拥有很好的工作、朋友及赚到足够的钱，却觉得自己不快乐，也日益厌倦赚钱、消费和追赶潮流的城市生活。

有一次，她无意中在电视节目中看到已故泰王拉玛九世普密蓬九世谈到有关永续生活和有机农耕的节目，犹如醍醐灌顶，当下明了自己不快乐的原因，辞去工作返回家乡的念头不断翻滚。

“我以前很快乐，因为我们过着简单、永续和自给自足的生活。永续生活以前是我们的文化，一代接一代地传承，每个人都会，也没有用农药。”

在曼谷生活了20多年的她最终决定带着孩子回到家乡。很多人包括她的丈夫当时都无法理解，但她坚持，“我不要赚的钱都花在医院，也不要像机器人般的生活。”

不用洋灰而就地取材以土砖盖造的房子。

无视被讥疯狂 坚定土砖建屋

通百于2002年回到家乡后，开始有机种植，并学习永续农耕。

2003年，泰国自然建筑运动推动者乔恩占戴（Jon Jandai）来到这里创设Pun Pun有机农场，通百于2004年在Pun Pun学习自然建筑，是该农场首批学生之一，后来成为该农场义工长达数年。

她在学习自然建筑之后，独自一个人完成了第一间以土砖建造的房子。尽管用土砖造屋当时被村民讥为疯狂之举，她坚定地一砖一砖把Earth Home的建筑物一间间地盖起来。

2007年，通百创设Earth Home民宿，也带领有改变意愿的村民经营民宿，以增加收入。她提倡永续生活和有机种植，为游客提供有机食物，以及良好和健康的环境。

由于当地的村民都使用农药，很多村民不明白为何不能用农药和塑料袋等，只有小部分愿意改变的村民加入民宿行列，参与民宿的村民都种植或购买有机食材提供予客人。

她以前不明白为什么农夫们不能停止使用农药，后来才发现很多农夫向银行借贷，需要摊还贷款，即使想要改变却很难。

如今该村里的大部分村民虽无法完全舍弃农药，但大多数都挪出小部份额农地进行无毒耕种，村民也更有环保意识。

精心打造和绿意盎然的庭院与环境，充满正能量氛围。

推动社区活动 改写家乡命运

通百也在当地发起许多社区活动，例如保护森林和水源，通过造林活动修复附近森林。

她也成功争取到在当地建设水力发电计划，生产的电力出售予电力公司，所得收入回归予社区。

她积极到泰国各地乃至缅甸义务性建造自然建筑物，包括学校校舍、寺庙、村里的水力发电机房及缅甸一所禅修场所等。

目前，Earth Home带领来自国外的学生在村里建造社区图书馆，一旦完成后将获政府提供网络设施，造福当地学子。

通百通过提倡永续生活及推动社区活动重新建立人与人、人与环境、土地及社区的连结。

如今Earth Home与Pun Pun有机农场，以及另一个朴门永续设计基地─Panya Project吸引许多来自泰国和世界各地的人们前来这个小村庄学习自然建筑和永续生活，三者紧密合作。

Earth Home环境朴素、清新又舒适。

教导年轻人延续梦想

通百总是认为，自己所做的事，每个人都可以做到，“只要开放自己的心、不要害怕，每个人可以成就任何事。”

她没有计划要扩张Earth Home规模，认为现在已经足够，规模太大反而难以管理。

她也表示没有未来的计划，重要的是过好每一天。“我不去想未来会如何，在你想未来的事时，可能明天就不在了。”

如今她的孩子们已回到小村里和她一起经营民宿，她也专注于民宿，以便跟孩子们分享更多有关快乐和生命的想法。

她也希望专注于协助和指导想要开始永续农耕和生活的年轻人。

“我们无法独立生存，永续生活带来的是好的文化、干净的水和空气，人与人之间也共同创造好的社区，一起享受快乐的生活。”

Earth Home以绿意包围的土造房子，重建人与人、人与环境、土地及社区的连结。