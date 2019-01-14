国油化学领跌拖累‧马股中午休市跌7.28点 综指相关股项被投资者抛售，尤其是国油化学，导致今日（1月14日）早上的大马股走势低迷。

（吉隆坡14日讯）综指相关股项被投资者抛售，尤其是国油化学，导致今日（1月14日）早上的大马股走势低迷。

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截至中午12点30分休市，富时综合指数下跌7.28点，挂1675.94点。

富时全股项指数报11570.09点，跌47.94点；富时创业板指数报4486.97点，升28.87点。

涨升股266只，下跌股419只，平盘股292只；成交量达12亿4700万股，总值5亿5260万5000令吉。

蓝筹股国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）下挫42仙，挂8令吉27仙，有369万股易手。

马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）和大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）皆下跌10仙，分别挂9令吉35仙和24令吉66仙。

国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）下挫２仙，报１３令吉８４仙。

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联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）报５令吉６６仙，升１仙。

热门仙股沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）报31仙，没有起落。

德利航运（HUBLINE,7013,主板交通物流组）上升半仙，挂16.5仙。

贝利赛（PERISAI，0047，主能源组）的重组计划遭大马交易所拒绝，导致该股将于1月22日起暂停交易。

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此消息严重打击贝利赛股价，该股今早插水，猛跌83.33%，中午休市时大跌2.5仙，挂半仙。