“百万中国技职奖学金”讲解会．千人出席了解升学资讯 由巴生福建会馆和独大教育中心在巴生福建会馆联办的2019年独大“百万中国技职奖学金”升学讲解会，吸引全国各地约1000名中学毕业生和家长踊跃出席，以获取到中国攻读技职专科的升学资讯，场面热爆！

嘉宾与逾千名出席者大合照。左起为潘月香、李俊星、陈劲仁、陈勇铭、周丽娟、吴明珠、刘伟义、陈正锦、郑今智、苏学民、卢诗健、陈细英、廖春发、陈已菱、李子丽及魏永胜。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生13日讯）由巴生福建会馆和独大教育中心在巴生福建会馆联办的2019年独大“百万中国技职奖学金”升学讲解会，吸引全国各地约1000名中学毕业生和家长踊跃出席，以获取到中国攻读技职专科的升学资讯，场面热爆！

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讲解中国17技职大专院校详情

现场反应极为踊跃，令联办单位始料未及，在原定的二楼讲堂进行了嘉宾致词仪式后，临时把会场移师至更广阔舒适的底楼冷气大礼堂，以容纳不断增加的人数。独大教育中心专员负责讲解申请留学中国17所技职大专院校的详情。

虽然百万中国技职奖学金升学讲解会，已在全国各地巡回进行，但巴生区的反应可说是空前热烈。出席者不只是巴生与雪隆民众，更有从东马、新山、居銮、金宝、金马仑高原等地。星洲日报为巴生站讲解会的媒体伙伴。

出席嘉宾有巴生福建会馆署理会长苏学民、秘书长陈劲仁、副秘书长廖春发、董事魏永胜、妇女组主任陈细英、青年团秘书李俊星、副秘书许素霞和担任主持的理事陈已菱、独大教育中心副理事长刘伟义、理事吴明珠博士、陈勇铭、潘月香和执行秘书周丽娟。

陈正锦：奖学金名额增至366份

独大教育中心理事长陈正锦披露，原先300个名额的奖学金，进一步扩大至366份，而由中国侨基会陈嘉庚公益专项基金，提供予清寒子弟申请生活费补助津贴的总额，也从10万人民币（6万2500令吉）增至20万人民币（12万5000令吉）。

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他在致词时形容，中国堪称全世界最安全国家，在奖学金机制下留华攻读技职专科的学生，按照规定要住在学校宿舍，而宿舍有严密保安和高科技管制学生的进出，所以家长可放心。

他强调，独大教育中心作为一所推荐和保送学生留华攻读技职专科的华社非盈利单位，只收取行政费以维持秘书处运作，没任何隐藏收费，家境清寒者可申请行政费减免；且独大是与董总和教总并列的国内三大华教机构之一，属于有品牌和可被信赖的华社非营利教育机构。

陈正锦透露，位居中国通讯老二位置的中信通讯（ZTE）与100家中国技职院校合作，在院校设立培训中心，帮助学生获取最新科技的培训，让学生毕业后在中信就业达致校企合作，所以学生过后要留在中国、或回国发展都没问题。

他进一步说明，中国乃当前的科技大国，在5个简称为“ABCDE”的领域超越世界，即人工智能（ArtificialIntelligence）、区块连（Blockchain）、云端运算（C l o u d C o m p u t i n g）、大数据（Big Data）和物联网（IoE，Internet of Everything）。

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陈正锦指出，我国华社对技职教育有强烈需求，虽然政府设有584所堪称全津免费的国立技职院校，但每年有2万至2万5000名的华裔子弟，是在收费昂贵的私立技职教育专科就读，华裔不了解市面上其实还有许多机会，只好借贷念私立技职科，毕业时已负债累累。

“华人社会以前有许多工匠，他们成了华社的经济支柱和精髓，但过去数十年的变化，这些行业被外劳垄断，华人社会未来的前景何在？我们看到这危机，华社迫切需掌握技职教育，而催生了到中国攻读技职专科的机遇，尤其大马华人在中国有通晓母语的优势。”

郑今智：技职可改变孩子未来

巴生福建会馆会长拿督郑今智说，巴生福建会馆关注国家教育、文化与经济等课题，鼓励和推动家长了解技职教育的重要性，技职能改变孩子未来，实际上技职文凭比大学本科学位来得吃香，技术人员前途一片光明不在话下，例如德国和台湾的进步，来自于许多学习技术的人才。

他表示，中国有大约20间的高素质技术大专，由独大教育中心与其接洽后遴选供学生选择。中国目前除了在军事上稍逊色于美国，科技方面足以与美国并驾齐驱甚至超越。

卢诗健：工商界需技术人才

巴生福建会馆会长教育主任卢诗健认为，具有技术专业的价值可能比大学生还好，由于当前社会的分工很细，工商领域需要有专业知识和技术能力的人才解决问题。

他形容，读技职教育能马上投入工作，且收入不错，感谢独大教育中心与中方接洽，把大好机会带给大马学子。

蔡雪妮（20岁，金宝拉曼大学基础课程生）：了解攻读幼教讯息

“经由在兴安青担任全国署理团长的父亲告知下，我获得母亲陪同，从金宝的拉曼大学来到这里，希望能了解到在中国攻读幼教本科学位的讯息。

虽然根据奖学金合作院校的名单，没有我属意中的院校和本科学位，但我还是打算过来听听，也许会有意外收获。

林光隆（48岁，家长）：了解申请机制

“我住梳邦，通过巴生朋友传送的信息得知这项讲解会，今天带刚考完大马教育文凭（SPM）毕业的女儿前来了解。

女儿还不清楚自己要念什么科，重要是来了解整个技职奖学金课程的机制和如何申请。”

陈俊伟（19岁，国际学校毕业生）：想读电子商务

“我来自加影，想读电子商务，妈妈告诉我这项讯息后，我今天独自开车来到巴生。虽然我毕业自国际学校，但基于想在大专时用中文就读学科，所以有兴趣留华。

我小学读华小，曾在芙蓉中华中学读过两年独中，所以就算留学中国，不会有语言衔接上的问题。”

由于过千人的人潮过于踊跃，大会临时把原定在二楼的讲堂会场移师至底楼冷气大礼堂进行，始能容纳所有出席者。（图：星洲日报）