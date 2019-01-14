英超．曼联击败热刺获6连胜 三周前接替穆里尼奥担任曼联代主帅的索尔斯克亚创造了一项新的纪录，他成为曼联历史上第一位上任就赢得全部6场比赛胜利的主教练。曼联低迷的士气一扫而光，正如德赫亚赛后所说：“这才是真正的曼联。”

（图：法新社）

（英国．伦敦14日电）曼联昨日在温布利球场进行的英超联赛比赛中1比0击败热刺，取得六连胜，拉什福德攻入全场唯一进球，但立下头功的还是门将德赫亚，他全场11次神奇扑救力保曼联大门不失。

广告

三周前接替穆里尼奥担任曼联代主帅的索斯加尔创造了一项新的纪录，他成为曼联历史上第一位上任就赢得全部6场比赛胜利的主教练。曼联低迷的士气一扫而光，正如德赫亚赛后所说：“这才是真正的曼联。”

曼联在第44分钟取得领先，热刺后卫特里皮尔带球失误，博格巴得球后长传拉什福德，后者停球后低射入网。

下半场热刺发起疯狂反扑，凯恩、阿里和阿尔德韦雷尔德都有非常好的进球机会，但都被德赫亚一一化解，西班牙门将的11次扑救创造了本赛季英超所有球队的新纪录。

热刺主帅波切蒂诺赛后都对德赫亚大加赞扬：“德赫亚令人难以置信，无论怎么评价他都不为过。我们关键时刻没有实现致命一击，有时候机会不多反倒能够进球，不过我们没有什么可以抱怨的。”

索尔斯克亚说：“在曼联人们期望赢得每一场比赛的胜利，你可能无法做到，但你必须这么想，这就是曼联的心态。”

曼联的六连胜其中包括五场联赛和一场足总杯比赛。此役过后，曼联与阿申纳同积41分，以净胜球差距暂居第六，落后第四名切尔西6分。热刺自2015年5月以来首次在主场遭遇两连败，以48分仍然位居第三，落后“领头羊”利物浦9分。

广告

当天另外一场比赛中，埃弗顿以2比0击败伯恩茅斯。

（新华社）