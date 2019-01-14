至少10中小学响应．北马校园“营养餐”正夯 北马校园掀起“营养餐”之风，继鲁乃华民小学后，吉华K校也将在今年推行爱心营养餐计划，接下来陆续参与的校园有吉华独中、亚罗士打新民独中和双溪大年新民独中、吉华S校、十字港益群学校、加央群益、大山脚侨光、慈济幼儿园等。

学生现阶段必须争先恐后到食堂买食物后，再找座位用餐。（图：星洲日报）

（亚罗士打13日讯）北马校园掀起“营养餐”之风，继鲁乃华民小学后，吉华K校也将在今年推行爱心营养餐计划，接下来陆续参与的校园有吉华独中、亚罗士打新民独中和双溪大年新民独中、吉华S校、十字港益群学校、加央群益、大山脚侨光、慈济幼儿园等。

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意即，未来北马至少10所中小学的校方，会要求食堂业者每天烹煮营养，以确保学生餐餐营养富足、健康学习，各校董事部和家教协会等，都会给予不同程度的支援和赞助。

已决定推行此计划的吉华K校董事部，就以实际行动全力支持，包括添购2台碗碟消毒机，让全校师生吃得健康又安心。

吉华K校是安排在2月17日正式推行营养餐计划，食堂业者将在这一天开始依据峇株巴辖卫生局营养师张春慧为学生设计的菜单烹煮早餐，计划至今虽仍未获到100%家长接纳，但是校方和董家协成员相信，在考虑学生健康前提下，家长最后都会接受并参与。

爱心营养餐计划说明会吸引家长和各校代表出席聆听和了解。（图：星洲日报）



黄源钟：董家协拨款支持

董事长黄源钟说，董家教以行动支持这项计划，共拨款逾2万5000令吉充作经费，包括添购两台碗碟消毒机、增建洗手盆、增添长桌椅、购买1000套有盖保温餐具等，希望该校的孩子都可以吃得健康。

让学生自洗餐具

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他说，该校原本就已规定每个星期四为素食日，营养餐计划相信不会因此加重食堂业者负担，已习惯素食日的家长，对营养餐的接受度也会比较高。

他说，为了让计划更顺利执行，董事部也会在食堂增建比现有多出4倍的洗手盆，让学生可同一时间洗盘碗。

他也说，该校为了尊重11名友族学生，也特设桌椅让他们能与其他学生一同在食堂内共餐。他解释，过去友族学生都只在课室内用餐。

另外，他也建议由美化组所负责的“绿园”可种植更多有机蔬果，供食堂业者做营养餐食材。

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以上课日计餐费

营养餐收费是以上课日计算，每份营养餐的售价是3令吉，总月费从30令吉至69令吉不等。

参与营养餐计划的业者必须改变经营方式，建立健康饮食观念，除了营养餐（素食餐或荤食餐）外，食堂内不再售卖其他食物。至于没参与营养餐计划的学生，可到食堂购买早点，每份是3令吉30仙，或自备食物。

业者也保证一个月内不重复同样菜单，且每份菜单从材料挑选、烹煮过程及保温方式，皆由卫生局指导及监视，确保孩子们享用最健康的早点。

参与营养餐的学生必须自洗餐具。（图：星洲日报）

张春慧（左）与张秀华到巴刹添购营养餐的蔬菜。（图：星洲日报）

黄源钟（右起）和美化组组长黄惠卿及家协理事林秋芬巡视绿园的蔬果。（图：星洲日报）

食堂业者跨州取经

该校食堂业者张秀华为了更掌握营业餐计划的资讯，特地到马六甲汉学院，向柔佛州推行营养餐计划的食堂业者取经。

她说，这计划对孩子的健康很好，虽然在准备食材的过程更复杂，但只要上手后，问题不大。

她解释，营养餐食物从烹饪到食用的过程不可以超过3个小时，且食物热量必须在300卡路里内，所以她要从上午7时30分开始准备，让学生10时下课时可享用。

她说，她与8名员工将分工合作，烹煮好及装入保温餐具后，再分配到每个餐桌上，这样学生可以更有秩序地享用早餐。

“现在下课时间学生都是一窝蜂到食堂买食物，但实行了营养餐计划后，学生只要到已安排好的餐桌即可用餐。”

李苍佑：放心让孩子参与

家协主席李苍佑说，吉华K校在10年前迁校时已考虑推行爱心营养餐计划，但当时缺乏营养师的专业指导和资讯，所以才延至今日才推行。

他说，进行问卷调查时，仅2%家长不同意参与，但他希望家长经过今日详细的说明会，并了解营养餐计划的执行方式后，可放心及同意让孩子参与，以让他们每天汲取充足营养的食物。

他说，营养师提供超过40多种类的食谱变化，孩子绝对不会吃腻。他也说，初步推行阶段，该会将安排爱心家长和教师灌输学生吃营养餐的好处，让学生慢慢适应。

营养师讲解烹饪原则

爱心营养餐计划是2007年在柔佛巴冬真光育小学开始实行，截至目前为止，全国共有48所学校响应。

催生这一计划的营养师张春慧，今日莅临吉华K校以汇报会的方式，向家长讲解这一计划所准备的食物、食材和烹饪原则。其他有意跟进的学校包括吉华独中、亚罗士打新民独中、加央群益和十字港益群学校、双溪大年新民独中、大山脚侨光、吉华S校及慈济幼儿园等，都派员聆听，深入了解这一计划的实际内容和推行方式，包括正式推行之后如何监督与改进等。

她说，该计划将注重孩子的营养和卡路里摄取量，且会有肉类食物，但为了响应环保，每星期将安排两天无肉日。

她解释，虽然是无肉日，但营养师会以植物蛋白质取代，学生绝对有足够的蛋白质摄取。

培养自律惜福

她说，营养餐计划除了守护学生健康，也可提升人文素养。每名参与的学生都有规定的位子，下课时有秩序地到食堂用餐后，再自行洗餐具。

她也说，学生在用餐前都必须洗手，教导他们用餐的卫生、礼仪及感恩惜福，同时也能培养自律，远离偏食，这些都对孩子有利无弊。

董事部将添购长桌椅，容纳全校学生同步用餐。（图：星洲日报）