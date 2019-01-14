陈炟谕．请卫生部严格检视食肆卫生 卫生部近期实施扩大食肆禁烟区后，卫生局执法官员也勤于到各个食肆巡视，加强宣导工作，从半个月时间来看，几乎取得不俗效应，许多食肆业者都有遵守条例，张贴的符合规格的禁烟告示牌。

卫生部近期实施扩大食肆禁烟区后，卫生局执法官员也勤于到各个食肆巡视，加强宣导工作，从半个月时间来看，几乎取得不俗效应，许多食肆业者都有遵守条例，张贴的符合规格的禁烟告示牌。

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尽管还是有不少烟民拒遵守条例，一意孤行在食肆范围区内吸烟，但整体而言，这种情况已非常少见，大多数烟民都遵守法律。

从今次的禁烟政策而言，只要卫生部采取强硬措施，并积极宣导及执法，必定能让大多数人遵守条例。

同样的，食肆卫生问题一直是许多大马餐馆最“恶劣”的问题，由于大部份餐馆都不是开放式厨房，内部的厨房环境是许多顾客无法去检视的地方。

尽管市议会有给予各个餐馆“等级”

标准，低于C级都会勒令暂停营业两周，以进行清理。不过，我实际上了解到许多达到C级卫生的餐馆，有时候卫生情况每况愈下，越来越糟。

近年来，由于现代人生活水平提高，越来越注重生活品质，一些旅行及美食爱好者会为了当地美食而远道而来，但若看到食肆的地方卫生欠佳，无论美食多么好吃，依旧会大打折扣。

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在我的经验中，我也带了不少外地朋友到本地知名餐馆或食肆地区吃美食，但经过厨房却发现环境很糟，顿时让我失去胃口。

据我了解，各地方政府会不时采取取缔行动对付卫生欠佳的食肆，但我认为卫生部应该采取更严厉的手段，包括对冥顽不灵和不达标的食肆业者采取重罚措施，甚至延长暂停营业期限。

不仅如此，卫生部也应该每个月采取“例行”检查行动，确保食肆业者能长期保持食肆卫生良好，而不是拿到卫生等级后就一概不管。