拜仁慕尼黑夺得2019年首冠 “电信杯”始于2009年，由4支德甲队伍参加，通常在夏天新赛季开幕前进行。由于时间协调问题，本届比赛放在下半赛季开始前举行，参赛队伍是拜仁慕尼黑、门兴格拉德巴赫、杜塞尔多夫和柏林赫塔。赛事采用交叉淘汰制，每场比赛时长为45分钟，在一天内进行完毕。

（图：法新社）

（德国．柏林14日电）“电信杯”邀请赛13日在德国杜塞尔多夫举行，拜仁慕尼黑通过两场点球决胜夺得冠军，捧起2019年首座奖杯。

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“电信杯”始于2009年，由4支德甲队伍参加，通常在夏天新赛季开幕前进行。由于时间协调问题，本届比赛放在下半赛季开始前举行，参赛队伍是拜仁慕尼黑、门兴格拉德巴赫、杜塞尔多夫和柏林赫塔。赛事采用交叉淘汰制，每场比赛时长为45分钟，在一天内进行完毕。

拜仁慕尼黑先是8:7点球战胜杜塞尔多夫，而门兴格拉德巴赫则凭藉小阿扎尔的入球1:0小胜柏林赫塔。

决赛中，拜仁和门兴在45分钟内都未能进球。点球大战中，凭藉着胡梅尔斯最后一粒勺子点球破门，拜仁以4:2胜出，历史上第五次夺得此项赛事桂冠。

杜塞尔多夫以3:1战胜柏林赫塔，取得第三名。

（新华社）