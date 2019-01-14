中国湖南发现规模最大新石器时代城址 七星墩遗址坐落在大荆湖西南隅的一处河流阶地上，所在海拔约34米，高出周边水面约5米，因其上有七个高出地表3至5米的大土墩而得名。

（中国．长沙1月14日电）记者今日从湖南省岳阳市华容县博物馆了解到，经过湖南省文物考古研究所近8个月的考古发掘，位于华容县东山镇的七星墩遗址被确定为目前湖南规模最大的新石器时代城址。该遗址的双重城、壕结构在湖南尚属首次发现，对研究史前城址发展演变具有重要意义。

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七星墩遗址坐落在大荆湖西南隅的一处河流阶地上，所在海拔约34米，高出周边水面约5米，因其上有七个高出地表3至5米的大土墩而得名。

经过勘探发掘与分析，考古队已初步确定，七星墩遗址由内外两圈城、壕构成，总面积达25万平方米，取代常德澧县的鸡叫城（总面积约22万平方米）成为目前湖南规模最大的新石器时代城址。

“七星墩遗址应建于公元前3000年左右，使用至公元前2000年左右。”七星墩遗址考古项目负责人王良智说，双重城、壕结构在湖南尚属首次发现，在长江中游地区也不多见，对研究史前城址的发展演变具有重要意义。目前考古队主要对内圈南城墙进行了解剖发掘。

记者了解到，七星墩遗址于1985年全国第二次文物普查时发现，2011年岳阳市文物考古研究所对其进行了小规模试掘，并对大荆湖周边近60平方公里的范围进行了详细的调查，共发现新石器时代遗址27处。目前，发掘出土的文化遗物以陶器和石器为主，其中，陶器以夹砂红陶为主，石器均为磨制，有石斧、石锛、石凿和砺石等。可见的植物遗存有炭化水稻。

不同于国内其他城墙遗址均使用单一纯土修筑，七星墩遗址城墙有褐色、黄色、棕色黏土和黄色粗砂、青膏泥等多种材料。通过试验考古对比分析发现，城墙建筑方式既有夯筑也有堆筑，还有一种目前尚无法理解的堆积形态，为研究古代城墙的建筑工艺、设计思想和技术等提供了难得的资料。

据悉，长江中游地区的史前城址大多在石家河文化晚期废弃，七星墩城址废弃时间更晚，对研究长江中游史前考古学文化兴衰、文明进程等有重要意义。

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（新华社）