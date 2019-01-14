刘振仪．想付少一点，省水多一点 有一次，跟着槟岛市政厅执法队去取缔小贩时，所见如下。

有一次，跟着槟岛市政厅执法队去取缔小贩时，所见如下。

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执法员取缔的对象是没有安装滤油器的小贩，但执法员却在其中一个云吞面路边摊发现，那名小贩叔叔任由洗碗盆旁的水龙头开着，净水从水喉流出直接排向水沟成为污水。执法员上前警告小贩，小贩目无表情把水龙头关上，看起来是“睬你都傻”。

水只是芸芸资源中的其中一种，浪费水也是对自然资源不看重的其中一种行为，这位小贩只是其中一例。

从水龙头流出来的净水取自大自然，经过几层处理后通由水管输送到住家，让人在家就可方便地享有干净的饮用水，轻轻扭开水龙头，毫不费力就可洗碗、冲凉、抹地、冲厕，保持身体和家居的清洁。

上述段落看起来是废话，因为现代生活情节里，大家都知道净水从何而来，水的用处也离不开上述活动，根本无需赘述。但这段看起来是废话的内容，提到的正常不过的生活情节或拥有的方便，其实不是理所当然的。

好比一个世纪前，不是每家每户都享有这个方便。文明的世界，人类的进步，基础设施的发展，让人拥有用水的方便，不需走到老远的河流去洗衣或挑水回家，或者动员全家挖井取水。

不过，文明的诞生，让人类活动更频繁，同时让水源受到越来越大程度的污染。

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水源危机的爆发是迟早的事，到时用水方便骤减，家里有净水可饮用、抹地、洗碗、冲凉、冲厕等活动，将从“常见”变为“罕见”。这一刻说的废话，也许在那一刻到来时，人才会深深明白那是至理名言。

只是，在用水极为方便的环境里，浪费已成习惯的生态里，要一个人自觉的谨慎用水，似乎难过登天。好比那名任由净水流向沟渠的小贩，其实关上水喉也只是举手之劳，但在执法员给予一番斥责后，你认为小贩叔叔以后都会自觉地关上水龙头，还是趁执法员离开后再次让水任流？

如果课本上的教导、父母的叮咛、旁人的提醒，或执法员的警告都无法让一个人好好的利用水源（即便做不到省水，至少也不要浪费），那政府提高水费未尝不是一个好办法。

用得多一些，就要付钱多一点；想付少一点，那请省水多一点。