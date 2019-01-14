大山脚3500大红灯笼高挂．老卜干巴刹街17日封路迎新春 “2019已亥年大山脚旧街场新春鸿灯珠影旺山城”倒数4天，大山脚市区“老卜干”巴刹街将于本月17日早上11时至晚上11时实施交通管制封路以让活动进行。

葛明发（左起）、郑木炎、黄基川、章锳、易文祥、洪丽香及李家成向各界贺年。（图：星洲日报）

（大山脚13日讯）“2019已亥年大山脚旧街场新春鸿灯珠影旺山城”倒数4天，大山脚市区“老卜干”巴刹街将于本月17日早上11时至晚上11时实施交通管制封路以让活动进行。

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槟州行政议员章锳前日和有关单位一起巡视将实施交通管制封路的地段时说，鸿灯珠影旺山城，全民齐心庆新春，从大山脚巴刹街一路延伸至日新独中，将挂上3500个大红灯笼，并在1月17日晚上6时至10时进行接福迎春活动，因此，当天早上11时至晚上11时，伯公埕及巴刹街（至旧巴刹）的道路将全面关闭。

“封路期间，载货罗里可使用丹比路，绕道进入旧巴刹前上下货。出席活动的民众，可把车停泊在巴刹街附近，如积古园、Kamdar购物中心后、德士车站前、高峰城广场、柏加歪路、容记饭店或老朋友饮食中心前。”

灯笼照耀范围胜往年

章锳指出，今年灯笼从巴刹街一路照耀至火车头路、丹比路、大街、大红花路、玄天庙、盂兰广场及日新独中，比往年范围更大，但灯笼数量相去不远。

“这些灯笼也获伯公埕一带贩商捐助，每盏50令吉，希望从这个古城打造成文化与教育的火车头，如今有不少新店入驻，开始让人看到商机。”

亮灯仪式将于当晚7时在巴刹街举行，由槟首长曹观友主持，现场也有表演如：非洲鼓、印度鼓、马来鼓、狮鼓、和平路中学华乐演奏、杂技表演、少林功夫、高桩舞狮表演、五兽迎宾及财神爷。

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按赞送春贴活动前，凡扫二维码进入活动脸书专页按赞者，可在活动当晚领取免费春贴。

现场也会举行琴棋书画展、七里香联谊会善爱之家的传统红包制灯笼及马来西亚慈济基金会的静思静斯人文展。

各会馆也会摆卖自家传统和籍贯美食，如潮州卤鸭、韭菜粿、沙葛粿、红桃粿、油粿、炒面条、灌肠、福建封猪脚、尤鱼炒沙葛、十八罗汉、武莫查查、亚杂、瓜菜饭、枧水糕、广东春之意、糯米蛋、袖里藏珍、富贵花开、精彩添花、腊味萝卜糕、海南春卷、胭脂鸡、檍巴、煎堆、客家卤鸭、香豆腐、板面、黄酒鸡、盆菜及算盘子。

今年有特设拍照打卡区，让市民在梅花灯映照下自拍或和家人朋友合照。

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此活动由槟州妇女及家庭发展委员会主催，威省福建会馆承办；威省广惠肇会馆、大山脚韩江公会、威省海南会馆、威省客家公会、大山脚埠众盂兰胜会、伯公埕贩商公会、盂兰山庄巴刹工友及商行、威中小贩商业公会、大山脚德教会赞化阁、大山脚之友、七里香联谊会善爱之家及Sunway Wellesley Precinct1共管机构联办。

此活动获得首长及章锳各拨款3万令吉、大山脚国会议员沈志强拨款2万、马章武莫州议员李凯伦、武拉必州议员王丽丽、大山脚福德正神会、槟州华人大会堂、大山脚埠众盂兰胜会及拿督王国山各捐1万令吉，也有本地闻人、企业与团体乐捐。

有意赞助红灯笼的民众，可联络威省福建会馆财政黄基川（012-5113737）。

出席者有黄基川、福建会馆青年团团长洪丽香、青年团秘书李家成、大山脚之友主席郑木炎、伯公埕贩商公会署理主席葛明发及总务易文祥。