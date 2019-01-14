贩毒集团勾结狱卒·供应毒品给囚犯吸食 贩毒集团疑勾结狱卒，竟然能将毒品带进新邦令金监狱里供应给囚犯吸食，不过这个贩毒集团最终被警方掌握线索，一举逮捕5名男子，并起获值81万4000令吉的冰毒、海洛因及摇头丸等毒品。

（吉隆坡14日讯）贩毒集团疑勾结狱卒，竟然能将毒品带进新邦令金监狱里供应给囚犯吸食，不过这个贩毒集团最终被警方掌握线索，一举逮捕5名男子，并起获值81万4000令吉的冰毒、海洛因及摇头丸等毒品。

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全国总警长丹斯里弗兹指出，警方是于前天晚上7时至11时，在柔佛新山展开行动逮捕这5名嫌犯，他们分别是3名印裔及2名巫裔男子（年龄介于26至30岁）。

他说，初步调查显示这个活跃1年的贩毒集团，涉嫌勾结狱卒后，将毒品带到监狱里贩卖给囚犯吸食。

“警方先在新山地区逮捕1名30岁印裔男子，并起获9.88公斤的冰毒、16.4公斤的海洛因及940颗摇头丸。”

他说，警方随后再展开第二次行动，在新山地区的一间住家逮捕2名印裔及2名巫裔男子助查此案，并起获3辆轿车及2辆摩哆车；警方估计起获的毒品价值约81万4000令吉。

“警方相信监狱里有内鬼协助贩毒集团将毒品带进监狱里贩卖，目前警方已经与监狱局合作，对此展开调查。”

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另一方面，弗兹补充，警方在2018年共逮捕了16万4914人，起获总值3亿9423万令吉的各类毒品，是过去22年来的新高。