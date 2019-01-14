峇眼惹玛1个月19蚊症．孙意志发动大扫除宣战 峇眼惹玛区1个月内共出现了19宗骨痛热症确诊案例，该区州议员孙意志今日发动大扫除运动，以杜绝黑斑蚊滋生。

住家前沟渠若以洋灰盖上，就无法清理了；左起是郑春在、孙意志及邝志祥。（图：星洲日报）

（槟城．北海13日讯）峇眼惹玛区1个月内共出现了19宗骨痛热症确诊案例，该区州议员孙意志今日发动大扫除运动，以杜绝黑斑蚊滋生。

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孙意志说，达烈花园、玫瑰园、玫瑰英达公寓及胡姬花园（Tam anAnggerik）等，一共出现19宗骨痛热症确诊案例，让他感到担忧，因此号召威省市政局、卫生局、当地居民、神庙组织及其服务中心联办大扫除，以改善当地的卫生环境。

他说，消灭黑斑蚊，人人有责，人民应每天都注意住家周围的卫生情况，避免再有人患上骨痛热症。

邝志祥：屋前沟盖封死难清理

威省市议员邝志祥说，市局于去年12月中成立特工队，到蚊症热区及黑区展开消灭黑斑蚊行动。虽然峇眼惹玛不是热区及黑区，但在短短一个月内就出现19宗确诊案例，实在令人担忧。

他说，黑斑蚊主要滋长于清洁的水中，会比较爱在黑暗的容器产卵，在干燥环境下，其卵的生存能力能达6个月之久，所以人们要随时清洗容易滋生蚊虫的容器，才能消灭黑斑蚊。

他说，他发现许多住家前的沟渠被封死，难以被清理，因此他将向市局建议到威省区内住家区调查，若发现违规，就必须指示屋主拆掉沟渠洋灰盖，改用可随时打开的沟盖。