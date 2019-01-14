跳蚤再袭双溪铅中华．果子狸带祸来师生奇痒叫苦 果子狸出没，引跳蚤入校，双溪铅中华学校陷入第二波虫害！

小女生的背部留下恐怖的红点疤痕。（图：星洲日报）

（双溪大年13日讯）果子狸出没，引跳蚤入校，双溪铅中华学校陷入第二波虫害！

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目前该校至少11名师生在上课时被果子狸身上的跳蚤叮咬，全身奇痒无比，无法专心上课。另有家长申诉，孩子被跳蚤叮咬之后，像猴子一样抓个不停，伤口被抓破，甚至化脓，手脚到处都是红斑和结疤的伤口，情况真的惨不忍睹。

封洞防果子狸筑巢

卫生局人员上周四下午已到学校喷洒杀虫剂，学生家长接学校通知后，今一大清早自备保洁工具到学校展开大扫除。也有家长主动请缨爬上天花板处理果子狸的粪便，同时把进入天花板的洞口用铁丝网封闭起来，避免果子狸在屋顶筑巢。

校方在校园内设置捕兽网，上周三至周五分别捕获3只小果子狸，怀疑这些果子狸是从毗邻的果园潜入学校。

副校长李萍碹今早受访时说，2名教师和9名学生，包括她本人在开课第三天已被跳蚤叮咬。由于学校资金有限，暂无法在各处装上围栏以及换新屋顶，虽已向相关单位求救，至今也是苦无对策。她理解大扫除只能暂时抑制虫害，至少聊胜于无。

该校去年9月也发生类似问题，当时逾20名师生“中招”。董事家协理事后来发现这些跳蚤来自果子狸身上后，举行几次大扫除活动，解决跳蚤问题，未料果子狸在学校放假期间重返校园筑巢。

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这名学生遭跳蚤叮咬后，皮肤发红、奇痒，脚上的伤口都被抓破皮。（图：星洲日报）

学生脚上被跳蚤叮咬留下来的疤。（图：星洲日报）

小男生向记者展示他脚上的红斑和瘙痕。（图：星洲日报）

家长同心协力为学校大扫除，希望给孩子打造一个更好的学习环境。（图：星洲日报）

学校各处置放捕兽网，开课至今已捕获3只果子狸。（图：星洲日报）