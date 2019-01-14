林志玲IG 派福利·深V薄纱 诱惑指数爆表 44岁名模林志玲拥有绝美脸蛋和完美身材，每每出席活动，亮丽外表总成为镁光灯的焦点，她日前在社交媒体张贴出席“微博之夜2018”的场内礼服照，一身白色薄纱衬托性感又不失高雅的气质，合身剪裁秀出凹凸有致的身形，胸前大深V更让美胸展露无遗，让粉丝直呼“太美了”、“仙气逼人” 。

（台北14日讯）44岁名模林志玲拥有绝美脸蛋和完美身材，每每出席活动，亮丽外表总成为镁光灯的焦点，她日前在社交媒体张贴出席“微博之夜2018”的场内礼服照，一身白色薄纱衬托性感又不失高雅的气质，合身剪裁秀出凹凸有致的身形，胸前大深V更让美胸展露无遗，让粉丝直呼“太美了”、“仙气逼人” 。

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林志玲出席“微博之夜2018”，走上红毯时穿上黑色爆乳礼服惊艳全场，进到会场时又换上一袭白色礼服飘仙气。有趣的是，林志玲虽打扮火辣，但会场内坐在她旁边的男星刘烨，竟从昂贵的西装口袋掏出自备的瓜子开始猛嗑，一旁来抢跟林志玲拍照的人一个换过一个，他都丝毫没有受影响，专心嗑着瓜子，超逗画面被公开后引起热烈讨论，被网友亏“视女神如无物”。