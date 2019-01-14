苏炳衡印务局完整保留工具．盼设体验馆拯救活字印刷 时代变迁，活字印刷工具从早前的谋生工具沦为废物，如今却是珍贵的文化遗产！

“苏炳衡印务局”早前承印宽柔中学的校徽印章及学生操行手册等。（图：星洲日报）

（柔佛．新山13日讯）时代变迁，活字印刷工具从早前的谋生工具沦为废物，如今却是珍贵的文化遗产！

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“苏炳衡印务局”作为新山最具历史性的印刷馆，在营业长达79年后，其印刷技术已被现今技术取代，如今仍完整保留四语的活字印刷工具，《苏炳衡印务局．活字印刷》企划案因此展开，最终目标是要设立体验馆，让后辈都有机会了解这项老行业背后的故事与精神。

《苏炳衡印务局．活字印刷》企划案自2015年起筹划，是一项以保护活字印刷为目的，由“苏炳衡印务局”授权，“中间旁边”执行的大型复兴计划，负责整理及迁移该印务局危楼内的物件，并另寻合适地点安置，建立一个有教育意义的体验馆，拯救活字印刷。

体验馆的初步规划将设有展厅、体验区及文创区，同时将固定开放营运展区、文物整理工作区，并邀请海外活字印刷工作者及本地文化人主讲，盼体验馆往后能成为游客到访新山必去的景点。

每一个活字印刷工具都记载在不同的故事，当局希望设立体验馆让后辈有机会了解这项老行业的历史。（图：星洲日报）

1968名轰动马新的大劫案，6名匪徒持枪攻入州政府大厦抢劫柔佛财政署45万令吉现款，一名警员英勇殉职，“苏炳衡印务局”当年协助警方排版中文及淡米尔文版本的通缉令。（图：星洲日报）



第一阶段企划案发布会推介书籍

当局今日召开第一阶段企划案发布会，同时推介《苏炳衡印务局．活字印刷》书籍，这本多达140页全彩中英对照的硬皮书籍，内容记载苏炳衡印务局为新山商界、华社及政府单位承印的部份印刷文件，以及印务局的故事，其中包括曾经历第二次世界大战及目睹柔州发展和印刷技术的变化。

当局共印刷2000本的《苏炳衡印务局．活字印刷》书籍，以每本100令吉的价格出售，所得收益将全数用作设立“苏炳衡印务局活字印刷体验馆”的资金。

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此外，当局今日也在会上邀请大马国家文化人物陈再藩，亲自朗诵由他写词的《活字印刷》，这首诗分为四个小段落，分别以“活”、“字”、“印”、“刷”为主题，接着由中间旁边团队的徐宝真作曲，联同徐加玳及张颐恩演唱。

主办单位在企划案发布会上推介《苏炳衡印务局．活字印刷》书籍。左起为叶良、孙耀瑜、刘思维、罗佩琦、曾笳恩、苏国泰、苏国华、符传曙、舒庆祥、陈再藩、林坚毅及张颐恩。（图：星洲日报）

“苏炳衡印务局”于2006年停业走入历史，当局推出企划案复兴这项少见的活字印刷工业（图：星洲日报）



苏家保留建筑及活字印刷工具

尽管“苏炳衡印务局”已于2006年停业，但苏家决定继续保留建筑及所有活字印刷工具，已故苏炳衡的第八个儿子苏国华至今还会定期回到店内维修及整理工具，对活字印刷工具视如珍宝。

活字印刷工具早前是苏家的谋生工具，但随着时代变迁，许多印刷公司早已引入最新的印刷工具来取代活字印刷，甚至早已废弃活字印刷工具，以确保能继续赚取利润。

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苏国华：印务局文物多不胜数

对此，现年75岁的苏国华自嘲是“思想古老”，不舍得丢弃旧东西，但也因此耽误印务局的业务发展，从开业至结业都只有一间店面的规模。遗憾的是，由于活字印刷已是没落的行业，所以苏家后代无人有意继承事业。

他指出，印务局内的文物多不胜数，而他与兄弟都已年迈且没有精力打理，因此需要社会大众的协助来守护这些文物。

苏国华说，在电脑科技打字印刷的技术出现之前，“苏炳衡印务局”早前经常受到各界委托承印各类文件及单据，其中包括马来西亚皇家警察柔佛州总部要求国家印务局印刷四语的通缉令并张贴在全国各地。然而，基于国家印务局欠缺中文及淡米尔文的文字印刷工具，因此就请“苏炳衡印务局”协助排版两语的文字，至今他仍保留这些重要文件。

苏国华在发布会上向众人分享“苏炳衡印务局”的运作历史及故事。（图：星洲日报）



曾出借给新加坡展览

此外，他透露，他曾出借一台印刷机器及一台中文文字给新加坡晚晴园孙中山南洋纪念馆作展览用途，我国人民甚至特别前往新加坡参观。

“这些活字印刷工具原本就在我国，为何我国人民反倒没得看，而是要到国外去看呢？新山若能有活字印刷的文物馆，我们就能吸引外国人过来看。”

他表示，设立“苏炳衡印务局活字印刷体验馆”的计划成功与否，须靠社会大众的支持，让“废物”化身为“文物”，希望能为新山增加文化景点。

已故苏炳衡的大儿子、三儿子、四儿子及七儿子自早前都在印务局工作，而八儿子苏国泰是于后期才加入打理家业，三儿子苏国基却在企划案访谈不久后离世，令企划团队不得不加快脚步筹划印务局复兴计划，确保能完整保留历史。

陈再藩：历史文物留给国家

陈再藩在会上说，苏家能保存祖先留下的历史文物，不仅是留给后代，也是留给这个城市及国家；而新山能有一班年轻人不计功过，用心记录往后会让新山人感恩的事，也值得赞赏。

士都兰区州议员曾笳恩说，如今在迅速发展的时代，人们都在丢弃东西，因此印务局能够完好保存文物实为不易，而这也能推动新山旅游业发展。

其他出席者包括：中间旁边创意总监叶良、新加坡排版工作室负责人孙耀瑜、马来西亚富力房地产开发有限公司销售经理刘思维、Think City有限公司项目高级经理林坚毅，写序人符传曙、舒庆祥及罗佩琦。