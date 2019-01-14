柔总警长：接投报须马上到现场．警力不足非怠慢藉口 柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔强调，虽然东甲警区警员人数共有390人，平均比例是一名警员对493名普通市民，该警区也只有14辆巡逻警车，但是在执法上必须一样要展现高效率，应付罪案不能因此出现怠慢。

麻坡及东甲社会领袖及民众踊跃出席“柔佛州总警长及市民讨论会”。（图：星洲日报）

（东甲13日讯）柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔强调，虽然东甲警区警员人数共有390人，平均比例是一名警员对493名普通市民，该警区也只有14辆巡逻警车，但是在执法上必须一样要展现高效率，应付罪案不能因此出现怠慢。

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他说，根据几年前武吉阿曼警察总部发出指示，警方接获任何罪案投报，必须在15分钟内赶到现场，然而在吉隆坡及新山地区因为交通情况，可能会出现延误情况，最重要是警员必须要最快速度抵现现场。

莫哈末卡里尔于今日出席麻坡警区及东甲警区武吉甘蜜民众会堂联办“柔佛州总警长及市民讨论会”会上表示，警方不能以警力不足作为借口，凡是接获任何罪案投报，最靠近案发地点的巡逻警车必须要赶到案发现场。

不能漠视任何求助电话

他也说，身为一个执法单位，不能漠视民众任何一个求助电话，如果有警员没有坚守岗位，会被采取纪律行动对付，警队绝不姑息这些犯错的警员，证明有罪会被逐出警队。

他指出，无论在哪个警区服务，包括东甲警区在内，尽管可能面对警力及巡逻车不足，警方必须要巡逻东甲县内6个区域（MUKIM）的116个花园住宅区，但是这也不能出现怠慢作为借口，警员必须要秉持服务社会精神。

莫哈末卡里尔坦承，全柔共有9000逾名警员，每个警员的办案手法并不能全让人民感到满意，因此警方已经列出每周会客日，民众可以针对任何不满的情况作出投诉。

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他说，他今日亲自会见麻坡及东甲区市民，也是要了解广大人民对警队的看法，互相探讨哪个方面需要作出改进。

他感谢东甲县村民对警员的福利表示关注，代表通过对话会上却是要求提升警队的设施，包括现有位于东甲市区的警区不敷应用，要求政府建设新的警区等。

东甲警方关注农作物窃案

莫哈末卡里尔指出，东甲警方会关注县内频频出现农作物遭到偷窃的投报，基于这些案件是发生在广阔的园丘内，警方根本无法紧盯这些罪案发生，要打击上述罪案非常棘手。

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他说，东甲警方近月来接获不少农作物被偷窃的问题，包括油棕果及香蕉被不法之走割走，毕竟这些农作物是园主的血汗，在农作物接近收成时却让人坐享其成，气煞这些园主。

他指出，警方正在探讨如何解决类似罪案，要求园主提供有利情况，包括如果发现陌生人采割农作物，在顾及自身安全下可以用智能手机摄下对方，或者可疑人物频频出没园内可以通知警方，让警方可以跟进。

拨款有限无法提供巡逻队配备

此外，针对民众询问要求警方提供志愿巡逻队配备时，莫哈末卡里尔表示，目前警队的拨款有限，因此根本无法向这些志愿巡逻队提供配备。

他说，警方也非常关注青少年涉及飙车问题，但是警方在取缔飙车族方面，会尽量避开与飙车族展开追逐，因为如果发生意外后果严重。

他指出，如果警方与飙车族追逐，双方都有可能发生意外，也曾经发生过警员遭到飚车族撞伤，也有飙车族失控摔伤，警方却是被指责的对象。

薛裕久：盼警加强反应时间

利丰港村长薛裕久希望东甲警区在接获民众投报后，能加强反应时间避免出现延误状况。

他说，利丰港友谊花园成立志愿巡逻队已有20年时间，有时在应对罪案时，必须要经历一段时间等待，警方巡逻车才赶抵现场。

他希望警方能够给予巡逻队配备上的援助，包括提供胡椒喷务剂让巡逻队员防身，在队员遭到攻击时可以派上用场。

林彬：打击网络电话骗案

沙巴莪村长林彬则呼吁警方要关注网络及电话欺骗案，这些诈骗集团冒用政府人员包括法庭、警方、税收局及快邮等，来骗取公众的钱财。

他说，有些时候这些诈骗集团容易得到受惠者资料来行骗，让受害者误信诈骗集团的伎俩而平白奉上血汗钱。

胡先：关注学生飙车问题

东甲教育局代表胡先也要求警方关注学生涉及飙车问题，尤其是在政府考试考完最后一科后，这些考生公然成群结队在校园门口飙车庆祝。

他说，上述问题不只是一次发生，而是每年都会上演，希望警方能关注这个问题。