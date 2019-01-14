同比前年增10.88%．印尼外劳去年达9.5万人 印尼劳工部扩充就业机会与劳工安置辅导总司长玛鲁里.阿普耳.哈梭洛安上周五（11日）在雅加达办公处表示，迄至去年底，外籍员工人数达9万5335人，较前年同期的8万5974人高出10.88%。

（印尼．雅加达讯）就业于印尼的外籍员工人数与年俱增。

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即使如此，直至去年底的增幅并不太明显。

印尼劳工部扩充就业机会与劳工安置辅导总司长玛鲁里.阿普耳.哈梭洛安上周五（11日）在雅加达办公处表示，迄至去年底，外籍员工人数达9万5335人，较前年同期的8万5974人高出10.88%。

他说，如此众多外籍员工人数，其中外籍专业人才为3万零626人、经理部人才2万1237人、监管顾问与主任人才3万零708人。印尼外籍员工仍属专业级人才，并非属于毫无技能的粗工。而且印尼外籍员工人数增升，主要随着外国直接投资增高进行的。

中国最多达3.2万人

若视其原国而言，去年就业于印尼的外籍员工仍以来自中国为主，总数达3万2000人，其次，自日本的1万3897人、自韩国的9686人、自印度的6895人及大马的4667人。来自这些国家的员工每年将周期性地在印尼占优势。

他并不否认，今年外籍员工人数将再度增升，不过，升幅不会马上飙升，而仍属正常的范围内。这是由于印尼国内外国直接投资增升所促成，迄至年初，劳工部已接获申请延长外籍劳工就业期限的投资者，但他不愿详述有关要求延期的劳工人数。

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目前，当局本身仍聚焦提高人力资源素质，其中成为优先任务纲领如增多对印尼准移民劳工的职业培训活动、工业实习活动及提高职业培训班的基建工程。

如所周知，去年劳工部设立了专门监督外籍员工的工作单位，旨于为民众有关所发生违规事例的志向而起桥梁作用，借此监督将更为统一，因介入了相关部门及其机关。

他说，劳工部针对入境外籍员工的保护形式，即我们将批准能对某一企业提供增值意义的人才，俾能让国内职工学习。其实进入我国的外籍员工多半实属暂时性，甚少将长期或永久居留印尼的。因此，国内劳工可不必担忧有关外籍员工侵犯职场之谣传。

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