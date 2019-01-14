敦符．甘光丁雅华小是政府学校 柔北昔加末甘光丁雅华小是政府学校。

柔北昔加末甘光丁雅华小是政府学校。

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甘光丁雅华小和亚罗拉华小的学校地位，在1996年教育法令（往后简称“法令”）第6条文（a）节下都是“government educational institutions/政府教育机构（学校）”。

政府学校在法令下的定义是，政府学校或政府教育机构是指一所全部由教育部兴建和维持的学校。

既然是政府学校，建校和维持全是政府负责。甘光丁雅华小的建校是政府负责，为何学校负责人需要250万令吉增建校舍，不是叫教育部拨款，却要华社出钱？

华社的校产要华社出钱建校舍，甘光丁雅华小的校产是政府的也要华社出，那么教育部副部长张念群要华社把校产送给政府，换个名堂叫“全津学校”，是不是有意帮希盟政府骗华社的校产？将来建校舍还是要华社出钱，对吗？。

法令已明文规定国民型华文小学是“国民型学校是指政府或政府资助小学”，这“政府资助”的定义是“receipt of capital grant and full grant-in-aid（政府资助学校或政府资助教育机构是指一所接受资本和全资助‘全津贴’学校或教育机构;”。请注意“Capitalgrant（资本供给）”。

资本供给的定义是由公款付给学校，作为提供校舍、改建或是修建原有校舍、改建或修建原有校舍、提供家私或仪器于新校舍，增建或修改校舍，或其他例明的用途。

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由此可见，所有新村华小都是“政府学校”，华社不须要出钱替政府兴建、增建、修建，买学校家具或仪器。