陈尸家中无人知．卖水果妇女与2女遭杀害 死者是哈斯娜突耳.莱莉（35岁）和两名女儿梅兰.米兰达（16岁）和芝卡.拉马达妮（10岁）。哈斯娜突耳是一位寡妇，是水果收集商，日常从农夫收购水果然后到外地出售。

买卖水果妇女与两名女儿遭杀害。

（印尼．萌姑露讯）印尼萌姑露省一名妇女和两名女儿，上周六（12日）在家里惨遭杀害。

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死者是哈斯娜突耳.莱莉（35岁）和两名女儿梅兰.米兰达（16岁）和芝卡.拉马达妮（10岁）。哈斯娜突耳是一位寡妇，是水果收集商，日常从农夫收购水果然后到外地出售。

上周六约下午5时30分，目击者查马迪（40岁）送香蕉来到她的家里，发现到哈斯娜突耳和两名女儿惨死。

“目击者看到受害者属下铃木牌MPV车驶出屋外，还以为她到市场去。”萌姑露省警署公关主任苏达尔诺副大警监如此表示。

查马迪见状，打消运送香蕉的原意。他试图联络哈斯娜突耳的手机但没有开机。

“下午4时30分查马迪再到她家。敲门没有人接应，于是与邻人打破后门进入。”他说。

下午约5时15分，他和一群村民看到母女3人惨死。

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“下午约5时发现到她们惨死。家人从早上一直打电话，没有人接听。房屋的门户也不如平日打开，也不见女儿上学。”邻居恩棠（34岁）如此表示。

由于打电话没有人接听，家属赶来了，看到全部门户关着，不过有怪异之处，后门从外面锁着。

他们破门而入，发现3人在房间里惨死，满身是伤。家属马上报警。

“我以为她出门。早上大约5时30分有一个戴头巾的人驾驶死者的汽车出去，匆匆离开庭院，原来不是她。”他说。

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金色的铃木牌车属于屋主，疑是凶犯作案之后开走的。

屋内的东西没有不见。

警方展开审查，后来在里章利邦县地方医院发现到受害者的汽车。

里章利邦县警署警长杰基.拉赫马特.穆斯蒂卡表示，警方已经查出杀害母女3人凶手的姓名，正在追捕中。

“未查出杀人的确实动机，初步判断犯偷窃杀人罪行。抓人之后才能够弄清楚。”杰基说。