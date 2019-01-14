遭虐男婴 走了． 保姆面对谋杀罪名 疑遭虐待重伤昏迷的9个月大男婴哈力斯昨早夭折，诗巫警方已将此宗虐童案转为谋杀案角度调查。

亲人看着小死者的照片感到难过及不舍。

（诗巫讯）疑遭虐待重伤昏迷的9个月大男婴哈力斯昨早夭折，诗巫警方已将此宗虐童案转为谋杀案角度调查。

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女嫌犯因昨日扣押期满，由警方押往法庭申请延扣，获得法庭批准4天。她今早9时45分与其他案件的嫌犯一起押往法庭时神情镇定，她的家人没到场。预料警方将于明日再次将她押往法庭，在刑事法典302条文（谋杀）下申请扣押她。



家属同意拔管



诗巫警区主任史丹里助理总监今午受询时证实，今早11时40分，医生在警方及家属见证下拔除男婴身上的氧气管，并宣布男婴在11时55分去世。警方将择日安排法医验尸，并在刑事法典302条文（谋杀）下展开调查。



中学教师阿兹曼（43岁）去年8月开始把9个月大的小死者哈力斯交给马兰诺裔的保姆（39岁）照顾。本月7日中午，阿兹曼的妻子被告知儿子出事，夫妇俩赶抵保姆家时，儿子已昏迷。



经医生检查证实，男婴头部受重伤，且已脑死。但夫妇俩希望奇迹出现，要求院方继续抢救。经过多天抢救无效，男婴情况每况愈下，阿兹曼夫妇惟有接受事实，选择今早让医生拔掉儿子的氧气管。



昨早九时许，亲友和阿兹曼夫妇的同事们陆续赶到医院儿童照护病房见小死者最后一面，每名亲友走出病房都红了眼，不少亲友抱头痛哭。

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小死者遗体在中午时分被推出病房，送往医院太平间停放，据家属透露，他们将在警方验尸后才能领出哈力斯的遗体，并运回父亲阿兹曼位于伊干的家乡安葬。





