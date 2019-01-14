曾获雪中送炭 . 穆斯林积蓄捐慈济 做慈善不分种族宗教！比达友裔穆斯林苏莱曼因曾受人恩惠，尽管妻子洗肾

尽管家庭经济陷困，但由于曾受惠于人，比达友穆斯林苏莱曼（右三）仍坚持捐献全家人积蓄给慈济代表温美丽（左四），以表感恩之心。右为长女，也是CityOne气爆案受害者之一努哈菲达；右二为妻子哈丽雅迪。

（古晋13日讯）做慈善不分种族宗教！比达友裔穆斯林苏莱曼因曾受人恩惠，尽管妻子洗肾，女儿在最近CityOne购物广场气爆案中受伤及毁容而使家庭经济拮据，但仍慷慨捐出全家6口近两个月储蓄的零钱给慈济，希望能让更多人受惠。

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担任挖泥车司机的苏莱曼，与妻子哈丽雅迪育有4名子女，属于小康之家，妻子于两年前开始洗肾后，长女努哈菲达一年前停工在家全职照顾母亲，家庭经济陷入困境，所幸获得慈济的援助，帮忙分担洗肾费，缓解了负担。



有感过去受惠于慈济，苏莱曼今日偕同妻女亲临慈济古晋支会岁末祝福感恩会时，将全家大小于近两个月来储蓄的零钱悉数移给慈济的代表，以行动表达感恩之心。



除了承担苏莱曼妻子的洗肾费用，慈济更在努哈菲达等遭遇气爆案期间，到医院给予经济和精神支持，协助他们度过难关，种种举措让他全家感动又感激。



“慈济做得比我们更多，我们捐出一点点并不算什么，只是希望表达我们对慈济的感恩，感谢他们过去至今给予的帮助，我们一直铭记在心。”



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