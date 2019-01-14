投资艺术品‧累积财富 谈及个人投资，一般所指的投资工具主要是：产业、证券、商品，以及固定收入存款，当然，也有人投资漫画、交易卡、邮票、钱币、艺术品、陶瓷器，以及珠宝等等。

谈及个人投资，一般所指的投资工具主要是：产业、证券、商品，以及固定收入存款，当然，也有人投资漫画、交易卡、邮票、钱币、艺术品、陶瓷器，以及珠宝等等。

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在许多先进市场，投资艺术品相当普遍，这股投资风已吹向新兴市场，亚洲也开始普及，投资艺术品通常包括绘画，例如油画、水彩画，还有雕刻品。

这在先进世界拍卖市场，好比美国和欧洲已盛行好多年，我们经常会看到、听到，收藏家，以天价标获价值连城的艺术作品。

在马来西亚，收藏艺术品或绘画作品，仍是比较新的现象，可以说是在过去10年才开始普遍，不过，可以肯定的是，投资艺术品将日益普及。

过去，收藏或投资艺术品主要是：通过艺术经销商、艺术画廊，以及私人艺术收藏家，提供拍卖的艺术品，不过，在2010年，大马亨利行公司开始第一次的艺术品拍卖会，掀起本地首个艺术拍卖活动。

今天，越来越多公司进军艺术品拍卖业务，推动更多可以供收藏的艺术品推出市场，在世界的艺术销售场，专业性与透明度皆被推高，小型艺术收藏家日渐增多，他们被吸引加入这个利基投资组别。

严格来说，艺术品没固有价值，绘画的价格有赖于画家的名声、杰出性、个人喜欢其作品的程度、拍卖的时机、以及买家喜欢的感情成份。

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对于新的收藏家来说，为避免投资艺术品付出昂贵代价，有一些已测试的守则可以参考，首先要记得在人生中，并没有捷径可寻，努力工作、累积知识，才可能享有丰硕的回酬。

这就好比投资产业或证券一样，个人在投资之前，必须先做许多功课、研究、深入了解艺术世界，找出目前收藏家的品味、收藏市场的走势，品味和趋势会随著时间的转移有所改变，虽然市场对已有知名度艺术家作品的需求会保持。

另外，了解有关艺术家的背景、绘画的特色和风格也是重点，不过，要谨记一点，同一个艺术家制作的艺术品，未必是同样质量，可以用同样价格标获。

个别艺术家在不同阶段制作的艺术品，未必具备同样的价值，如果质量差，即使是著名艺术家的作品，也未必可以卖得好价钱。

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在艺术的世界里，正版作品价值比较高，虽然著名艺术家的作品，有时也可卖得好价，另一方面，确保购买到正版作品，这一点非常重要；可是，现在越来越难分辨出真假作品之分，因此，向著名拍卖行、画廊或经销商购买应该是比较安全。

不过，假如个人收藏艺术品，不只是嗜好，而是准备赚钱和累积财富，那么，他所采取的策略应该与股票交易商类似：就是低买、高卖，建立多元化组合投资，而不是将所有资本放在同一个艺术家身上。

如果作品非常稀有，比较难购获，或是已被艺术家的家庭成员或收藏家锁定，又或者是收藏家不随便出售收藏品；当一名艺术家逝世了，明显的，这名艺术家在未来不会供应新的艺术品，在这种情况下，其艺术作品的价值将被推高。

与此同时，好比购买好地点产业是比较安全的原理，购买著名艺术家的作品，面对的风险比新登场艺术家低；同样的，在艺术家成名之前，收藏他的作品，日后成名拍卖，回酬可能比较丰硕。