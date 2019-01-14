彭本顺：车神醒了！ 车神舒马克终于醒了！

车神舒马克终于醒了！

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头伤昏迷了5年，凭惊人的意志力，加上妻子和家人的支持下，舒马克终于在50岁生日前醒了。



虽然，目前还未有更进一步消息，也没有照片可看到舒马克醒着的模样，可我相信，他会跟当年的尼奇劳达一样，健健康康地重新出现在人们面前，特别是他的粉丝眼前。



7次第一方程式大赛车冠军，在第一次退役后的4年重出江湖，即使无法再重塑辉煌，可也无损他的江湖地位。



2013年年尾的例行庆生滑雪发生意外，导致舒马克的头部重伤而陷入昏迷状态，当时已有传言指他命不久矣。



在赛车生涯中为达目的而表现出好胜心的舒马克，在他的人生难关中也展现出好胜心，绝对不愿意就此离开他心爱的家人和车迷们。



舒马克当年重伤昏迷后，他的妻子科琳娜为了保住他的性命，决定听从医疗团队的建议，以低温治疗法减轻他的脑压，再使用药物让他一直沉睡。

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根据外媒指出，低温疗法就是降低病患体温，让脑部及身体进入深度休息状态，以达到受伤病患的复原。



有外国医生形容，这种疗法就类似武侠小说里的龟息大法，藉由放慢呼吸等生理活动来休养生息。



5年，1800个日子的沉睡，舒马克就好比睡公主般，就等一个好时机才醒过来。



虽然，5年前和5年后的改变非常大，但相信以好胜心强的舒马克来说是能够轻易克服的难关。

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在车神苏醒前的2个月，舒马克家庭也有一则好消息，即他的19岁儿子米克接过父亲的衣钵，参加赛车，赢得欧洲第三方程式大赛车。



米克是否能参赛第一方程式大赛车，目前还是个未知数，可家族赛车基因相信最终会令他加入此大家庭飙一飙。



车神舒马克能否在今年内走出屋，重现人们眼前，乃至重新踏入赛车场，看宝贝儿子在赛车场上飙车或进入自己当年7冠王的赛场看儿子赛车，这绝对是车迷所盼。



天佑舒马克身体健康，期盼他有一天能重新站起身，带给车迷更多正能量。



（星洲日报。砂拉越。情怀大地。作者：彭本顺）