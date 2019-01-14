砂拉越中央医院女癌症病患结婚 砂拉越中央医院传出有年老的女癌症病患获得医护人员通融，允许她在治疗期间，与男友在病房里结婚

一对新人在牧师祝福下完婚，周围有教友和医护人员观礼。（照片取自脸书）

（古晋13日讯）砂拉越中央医院传出有年老的女癌症病患获得医护人员通融，允许她在治疗期间，与男友在病房里结婚，让网民深深感动！

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根据网民今日在Sarawak Public Feedback脸书专页上载的照片及短文指出，该名女癌症病患是在砂中央医院病房里完成心愿，她与长期交往的男友共结连理，两人在众人的见证与祝福下结婚。



网民指出，这场病房里的婚礼是在砂中央医院医护人员通融下举行，医护人员的通情达理，让人深深感激。



“对所有砂中央医院的医生、护士及工作人员大大的赞赏！就在古晋，砂拉越，其中一个全马最好的医院！这不是开玩笑！”



网民表示，这是砂中央医院首次出现这样的事，非常感动、浪漫，和难免伤感。



“对这一对新人感非常高兴！”



从照片看出，一对年长的新人正接受牧师的祝福，两人手上还捧着花。周围有医护人员及教会教友正在观礼。