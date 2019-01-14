不忌讳十字架演讲照常·砂州穆斯林高官举动获赞 正当西马发生一连串涉及十字架的风波，砂拉越一名穆斯林助理部长日前“毫无避忌”地站在教堂内十字架背景的舞台上演讲。照片在社交媒体传开后，非但没引起争议，还获得网民一致赞扬！

砂教育、科学及工艺研究部助理部长（教育及工艺研究）安华拉拜在诗巫格盟央基督教堂演讲时，其背后的十字架引人注目。 （照片取自安华拉拜脸书）

（古晋14日讯）正当西马发生一连串涉及十字架的风波，砂拉越一名穆斯林助理部长日前“毫无避忌”地站在教堂内十字架背景的舞台上演讲。照片在社交媒体传开后，非但没引起争议，还获得网民一致赞扬！

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砂教育、科学及工艺研究部助理部长（教育及工艺研究）兼南甲区州议员安华拉拜昨晚在个人脸书上载他出席诗巫格盟央一间基督教堂的照片，其中一张他站在十字架背景舞台演讲的照片引起网民的关注。

安华拉拜在脸书帖文表示，他当时是移交手提电脑及投影机予该教堂，牧师佐瑟邀请他发言，他欣然答应。他在致词中，提醒众人必须维护砂拉越各宗教之间的和谐气氛。

据了解，格盟央基督教堂的教友主要是伊班人为主。

网民对安华拉拜的举动表示赞赏，留言称这就是砂拉越精神，各族和谐共处，不会引发不必要的争议。也有网民说尊敬及欣赏安华拉拜帮助其他宗教的善举，这才是领袖该有的典范。

安华拉拜接受星洲日报记者访问时表示，他对网民给予好评及转发图文感到高兴，毕竟，砂拉越各种族及宗教互相容忍的精神应该不断发扬。

他强调，作为人民代议士，他必须公平对待所有种族及宗教，因为在砂拉越，每个人都有享有发展的权力。

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他经常前往其他宗教的庙宇及教堂，了解他们的需求，确保所有教徒都拥有完善的祈祷场所设施，安心奉行各自的信仰。

“作为穆斯林，我前往其他宗教的祈祷场所并不会感到尴尬，因为他们都非常友善。”

安华拉拜表示，他在其他宗教的祈祷场合只是履行议员的责任，为人民提供服务，无意宣传自己的信仰及干涉其他人的宗教，这也是砂拉越和谐的重要因素。