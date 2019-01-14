中国人罢买‧美奢侈品生意淡 由于中美贸易战，使得美国名牌股价一落千丈，因为各方认为中国人在西方奢侈品店消费减少之势不但会持续下去，而且跌幅还会更加深。

由于中美贸易战，使得美国名牌股价一落千丈，因为各方认为中国人在西方奢侈品店消费减少之势不但会持续下去，而且跌幅还会更加深。

广告

中国游客在蒂芙尼Tiffany高级珠宝店出手豪阔购买奢侈品的场景，最近数月突然消失，这个趋势使蒂芙尼的业绩不如预期，该公司股价在早前甚至暴跌12%；包括路易威登（Louis Vuitton）在内的奢侈品，还有罗夫罗兰（Ralph Lauren）和摩凡陀（Movado）等精品公司股价也下跌。

蒂芙尼执行长柏里欧洛（Alessandro Bogliolo）说：”中国人需求并未减缓，只是外出旅游的中国观光客减少。”

他认为，中国游客减少是人民币币值降低所致；不过，其他专家认为这还涉及更许多因素，包括国际贸易战蓄势待发，以及全球经济成长减缓，让中国有钱人都花钱都无法如此认性。

纽约奢侈品顾问柏克（Robert Burke）则表示，中美政治关系紧张，使中国人不愿到美国花钱，宁可在中国买东西。

全球奢侈品有三成买主是中国游客。研究报告估计，到2025年，全球奢侈品一年营业额将达到4120亿元，其中46%生意将来自中国消费者。