中国人爱买‧日化妆品出口6年新高 日本化妆品出口持续扩张，2018年前11个月已达到4828亿日圆，中国则是最大的消费者，2018全年出口额可望首次突破5000亿日圆，连续6年创新高的可能性很大。

日本化妆品出口持续扩张，2018年前11个月已达到4828亿日圆，中国则是最大的消费者，2018全年出口额可望首次突破5000亿日圆，连续6年创新高的可能性很大。

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由于2019年中国将施行《电子商务法》，针对国内电商进行约束，无论是代购、直播购物都需注册，并加强广告管控，往后中国中小型零售商直接在日本国内零售采购再透过电商销售的活动将减少，日本化粧品产业的正规出口预估将持续扩张。

根据《日经中文网》报道，自2014年起，随著访日游客增加，日本化妆品出口在4年间成长至3倍，且在2016年出口首次超越进口。根据报道贸易统计数据，针对主要化妆品的出口额，近年持续增长，2018年前11个月出口额有9成来自亚洲，其中又以中国34.9%比例最高。

对此各家厂商蓄势待发，欲增设销售店以及产品增产。资生堂对外计在2019年于中国销售主力新产品，并于杭州设厂，以便日后与阿里巴巴集团合作，对内预计2020年在大阪设新厂，并扩大生产化妆品。花王也欲在2020年增加其在中国的护肤品牌销售店，日本则针对原有的工厂进行投资增产。高丝也欲将其品牌，拓展至亚洲线上销售。